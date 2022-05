Breshëri plumbash në Sukth, vritet një person me armë zjarri, me precedent penal! Detajet e para

Një person është vrarë me armë zjarri mbrëmjen e kësaj te mërkure. Krimi ka ndodhur ne qendër të Sukthit dhe raportohet se personi është me precedent penal.





Ndërkohë burime për Panorama.al bëjnë të ditur se në spitalin e Durrësit ka shkuar i plagosur me armë zjarri një person, me iniciale A.M me precedent penal në fushën e narkotikëve, por me vone ai ka humbur jetën.

Krimi i rëndë u raportuar rreth orës 20:45, ndërsa nuk dihen rrethanat e ngjarjes.

Menjëherë ka shkuar policia, e cila ka rrethuar zonën dhe po punon për të sqaruar si ka ndodhur krimi.

Vijon…