Dhunohet rëndë një person në Levan të Fierit/ Në pranga edhe biznesmeni që mbante në lokal një dorezë metalike dhe thikë

Një person ka pësuar plagë nga dhuna që është ushtruar prej tij në Levan të Fierit, bën me dije policia. Autori, shtetasi H. L., do të hetohet në gjendje të lirë për veprën penale “Dëmtime të tjera me dashje”, pasi ka goditur shtetasin N. D.





Ndërkohë një biznesmen është arrestuar në flagrancë pasi në lokalin e tij është gjetur nga policia “një dorezë metalike dhe një thikë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale”.