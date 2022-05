LIVE Frankfurt-Rejnxhërs/ Starton finalja e Ligës së Europës, skuadrat në kërkim të lavdisë

Liga e Europës luan sfidën e fundit të këtij sezoni, me finalen e madhe që do të zhvillohet në Sevilje të Spanjës. Aintrahti i Frankfurtit dhe Gllazgou Rejnxhërs janë dy skuadrat që do të përballen me njëra-tjetrën për trofeun e dytë nga rëndësia në Europë për klube.

Gjermanë kaluan disa sprova të vështira duke eliminuar Real Betisin, më pas Barcelonën pretendente dhe në gjysmëfinale Uest Hemin.



Nga ana tjetër, skocezët eliminuan një tjetër pretendent si Dortmundi në fillim, më pas Crvena Zvezdën, Bragën dhe Lajpcigun. Sfida pritet të dhurojë emocione të shumta, me një numër të lart tifozësh që kanë udhëtuar nga Gjermania e Skocia për në Spanjë për të mbështetur skuadrat e tyre të zemrës në këtë finale të rëndësishme. REZULTATI LIVE: A. FRANKFURT 0-0 G. REJNXHËRS KOMENTI LIVE: 1’ Starton sfida! FORMACIONET ZYRTARE: AINTRAHT FRANKFURT: Trap, N’Dika, Sou, Kostiç, Kamada, Rod, Ture, Borre, Lindstrom, Tuta, Nauf. GLLAZGOU REJNXHËRS: MekGregor, Tavernier, Basej, Lundstram, Goldson, Xhek, Kent, Aribo, Kamara, Rajt, Barisiç. PANORAMASPORT.AL