“Nuk ka hajdut dy metra të gjatë!”/ Berisha i përgjigjet Ramës: Nuk vjedh në xhepa mor zotëri, vjedh me valixhe

Ish-kryeministri Sali Berisha e ka akuzuar këtë të mërkurë se kryeministrin Edi Rama se nuk vjedh dot me xhepa, por me valixhe.





Gjatë fjalës së tij në takimin me demokratët e Beratit, Berisha përmendi edhe deri te arrestimet nga administrata e Ramës për abuzimet me energjinë elektrike, teksa theksoi se çmimet janë rritur 100% nga viti 2013 deri sot.

“Nga viti 2013 deri sot një pensionistë më thoshte është rrit 10 mijë lekë. Nuk është rrit pasi nëse shihni çmimet janë rrit 100% nga viti 2013 deri sot. Çfarë sjell kjo? Kjo sjell dhimbje, dëshpërim dhe pesimizëm dhe largim nga vendi. Shoqërohet kjo me arrestime për drita dhe ujë.

38 mijë shqiptarë u arrestuan në një vitt për drita dhe ujë. Të gjitha këto i bëjnë të rinjtë të humbasin shpresën dhe të largohen nga vendi

Duhet të ulemi me çdo njeri të bashkojmë çdo demokrat. Të hapet zyra për regjistrimin e tyre. Të hapen zyrta për anëtarësimet e reja. Të bëjmë gjithçka që këta të rinjë t’i vëmë në ballë dhe të bëhen imazhi ynë.

Nuk ka forcë në botë që na dal ne pa fituar betejën. Sot jemi 44 mijë me votimin në referendum, mijëra e mijëra të tjerë janë të gatshëm të bashkohen. Kjo ushtri misionarësh nuk ka betejë që nuk fiton. Do tu faktojmë shqiptarët se ashtu siç shëmbën diktature do ta shembim dhe këtë diktaturë të vjedhjes.

Jo thotë Edi Rama si mund të vjedh unë jam 2 metra i gjatë. Vjedh me firma mor zotëri nuk vjedh në xhepa. Hajde thuaju qytetarëve si e firmose ti me procedurë negociatë të mbyllur djegësat 400 milionë dollarë. Ajo procedurë është e ndaluar me ligj se është vjedhje. Si firmose tit ë shpallje burrin e ministres subject të rëndësisë strategjike dhe t’i japësh mijëra sipërfaqe në bregdet, kur Kushtetuta

Pse i bën këto ti 2 metra i gjatë, ti nuk fut duart në xhepa por vjedh me konteiner me valixhe.

I vjedh me fimë zotëri, sepse ti firmos. Për një km rrugë 22 mln euro. Në një kohë kur në Evropë kushton 2 mln euro. Ku i con këto euro ti? Ti që thua jam dy metra i gjatë dhe nuyk vjedh, Pse nuk i dhe përgjigje OSBE se ke fshehur 200 mln euro kur erdhe ne pushtet”, deklaroi Berisha.