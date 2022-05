“Qendra më e madhe e teknologjisë digjitale në Ballkan!”- Kryeministri Rama, kreu i AADF inspektojnë punimet te “Piramida”

Kryeministri Edi Rama, së bashku me kreun e Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF), Michael Granoff kanë inspektuar punimet te Piramida e Tiranës.





Me anë të një postim në rrjete sociale, kreu i qeverisë thekson se do të shndërrohet në qendrën më të madhe të teknologjisë digjitale të Ballkanit.

Gjithashtu, ai bën me dije se aty, të rinjtë do të studiojnë fushat e teknologjisë së informacionit, robotikës dhe dizajnit.

