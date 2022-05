Turqia: Dhjetë kushtet e Erdoganit për anëtarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO

Një listë me 10 kushtet e “përputhshmërisë” së Suedisë dhe Finlandës në mënyrë që Ankaraja të pranojë të anëtarësohet në NATO është publikuar nga gazeta proqeveritare Sabah, ndërsa Erdogan, duke iu drejtuar skandinavëve, përsëriti frazën “mos e lëvizni Turqinë për diskutime mbi subjektin”.





Në fakt, ndër termat është edhe ndalimi i funksionimit të OJQ-ve “të orientuara nga Turqia” – diçka që mund të zbatohet edhe për organizatat qipriote, përveç atyre kurde.

Presidenti turk përsëriti të hënën se ai kundërshton bashkimin e dy vendeve nordike në NATO, duke argumentuar se ata refuzojnë të ekstradojnë në Turqi njerëz të përfshirë në aktivitetet e PKK. Ai shtoi se NATO nuk duhet të përsërisë gabimin që bëri – siç tha – me Greqinë dhe Francën, të cilat u tërhoqën nga pjesa ushtarake e Aleancës dhe u pranuan sërish.

Sipas artikullit të Sabah, 10 kërkesat e Ankarasë ndaj Suedisë dhe Finlandës janë:

Merr qëndrim ndaj PKK-së, të cilën Turqia e konsideron organizatë terroriste. Të ndalojnë në parlamentet e tyre ngjarjet që lidhen me organizatat terroriste. Ndaloni ofrimin e ndihmës për “Forcat e Vetëmbrojtjes Popullore” në Siri, të cilat – sipas Ankarasë – janë të lidhura me PKK-në. Përshpejtimi i ekstradimit në Turqi të personave të lidhur me “terrorizmin” Ndërprerja e çdo kontakti me grupet kurde në Irak dhe Siri. Të ndërpresë kontaktet me anëtarët e kërkuar apo të arratisur të organizatës FETO të Fethullah Gulenit, të cilët sipas Ankarasë janë të përfshirë në tentativën për grusht shteti në vitin 2016. Të mos ndërmerret asnjë veprim “kundër sigurisë kombëtare të Turqisë”. Fillimi i bashkëpunimit me Turqinë në luftën kundër “terrorizmit” – një tjetër referencë për kurdët. Të ngrijnë llogaritë bankare të organizatave dhe qytetarëve të lidhur nga Ankaraja me organizatat terroriste. Të mos lejojnë vendet e tyre të kryejnë aktivitete nga organizata joqeveritare me orientim antiturk – diçka që mund të shqetësojë edhe OJQ-të qipriote.

Erdogan: Ne kërkuam 30 terroristë nga Suedia, na u refuzuan.

Ndër të tjera, Erdogan tha: “NATO po bën përpjekje të ndryshme për të forcuar kufijtë e saj lindorë. Lëvizja e vazhdueshme e burimeve të Aleancës në rajon pas fillimit të luftës në Ukrainë, krijon ndjenja të përziera tek ne, pasi nuk e kemi hasur kurrë – si anëtarë të NATO-s – këtë imazh në vitet që kemi luftuar terrorizmin. Ne presim që aleatët tanë të kuptojnë, respektojnë dhe mbështesin ndjeshmërinë tonë. Ne kemi një ndjeshmëri për të mbrojtur kufijtë tanë nga terrorizmi. Asnjë nga aleatët tanë nuk tregoi respekt për këtë ndjeshmëri, siç e prisnim”, tha fillimisht Erdogan.

“Përderisa refugjatët nuk u kthyen drejt Perëndimit, ne nuk pamë aleatët të ndajnë problemet tona. Këta janë aleatët tanë në NATO. Është e qartë se aleatët tanë nuk e ndajnë këtë ndjeshmëri, megjithëse tregojnë tolerancë të pakufizuar në disa vende që veprojnë ilegalisht në kuadër të NATO-s dhe BE-së. Kjo nuk do të thotë se ne do t’i themi jo çdo propozimi që na bëhet. Të mbështesësh organizatën terroriste PKK/YPG dhe të kërkosh nga ne mbështetje për anëtarësimin e tyre në NATO është të paktën jo konsistente. Pritja jonë e vetme është që NATO të tregojë vullnet të mirë përballë përpjekjeve legjitime të Turqisë për të mbrojtur kufijtë e saj”.

“Ne kërkuam 30 terroristë nga Suedia, ata thanë se nuk do të na i jepnin. Ju nuk do të dorëzoheni para terroristëve, por do të na kërkoni të anëtarësohemi në NATO. Nuk mund të themi “po” dhe ta bëjmë këtë organizatë sigurie të privuar nga siguria. Ky gabim është bërë një herë me Greqinë. Greqia dhe Franca ishin larguar nga NATO, për fat të keq ne i thamë “po” anëtarësimit përsëri më vonë. Një musliman nuk lejohet të bjerë përsëri në kurth. Ata donin të vinin të hënën për të biseduar. Mos u lodhni nga asgjë, nuk ka arsye. (Terroristët) janë ende duke ecur në Suedi. Ne nuk duam tokat e askujt. Qëllimi ynë i vetëm është të heqim nga rrënjët veprimet që synojnë destabilizimin e vendit tonë”, shtoi Erdogan.