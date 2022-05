Vrasja e të resë britanike nga piloti grek/ A do të largohet Lidia e vogël nga Greqia? Zemërimi i nënës së Karolinës

Babis Anagnostopoulos u shpall njëzëri fajtor për dy krime. Dënim i përjetshëm dhe burgim shtesë prej 11 vjet e 6 muaj është dënimi i vendosur nga gjykata për vrasësin e Caroline.





Në familjen e 20-vjeçares fatkeqe, në Alonissos, mendojnë tsnimë për të ardhmen e Lidias së vogël.

Sipas TheNewspaper.gr dhe të konfirmuar nga emisioni i STAR “Të vërtetat me Zinën”, prindërit e Caroline po mendojnë për vajzën e mitur të shkojë tek motra e Caroline në Filipine, ku ajo jeton prej shumë vitesh.

Avokati i familjes, Thanasis Harmanis, duke iu përgjigjur pyetjeve të Zina Koutselini dhe Dimitris Maredis, ka theksuar se Susanna është nevrikosur shumë kur është informuar se gjatë kërkimit të faljes, i akuzuari ka kërkuar që të takohet me Lydia pas lirimit nga burgu. Lydia atëherë kur i akuzuari do të lirohet do të jetë 20 vjeç.

Harmanis theksoi se “motra e saj ka ardhur pas përpjekjeve me ambasadën e vendit tonë në Filipine. Motra e saj do të marrë Lydia.

Ajo ka tre fëmijë, njëri është tre vjeç. Ajo do të jetë një familje për Lydia”. Do të jetë më e dobishme që fëmija të rritet me vëllezër e motra ” .

Në ditët në vijim, sipas informacioneve të TheNewspaper.gr, zoti Harmanis së bashku me psikiatre Maria Igoumenaki, do të vizitojnë Alonissos për të takuar dhe biseduar me prindërit e vajzës fatkeqe.