Zyrtari turk mban telefonata me homologët suedezë dhe finlandezë për aplikimet për anëtarësim në NATO

Ibrahim Kalin, zëdhënësi i presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan, zhvilloi biseda telefonike me homologët e tij nga Suedia dhe Finlanda, si dhe Gjermania, SHBA-ja dhe Britania e Madhe për të diskutuar ndër tema të tjera, aplikimet për anëtarësim në NATO të Suedisë dhe Finlandës.





“Në kontekstin e aplikimeve të Suedisë dhe Finlandës për anëtarësim në NATO, u komunikua pritshmëria se do të ndërmerren hapa konkretë për të adresuar shqetësimet e sigurisë kombëtare të Turqisë. U nënvizua se nëse pritshmëritë e Turqisë nuk do të përmbusheshin, përparimi i procesit nuk do të ishte i mundur”, thuhet në një lexim të takimit.

“Gjatë takimeve u theksua gjithashtu se është e papranueshme të lejohet që organizata terroriste PKK/PYD/YPG dhe anëtarët e FETO të ekzistojnë në anëtarët e NATO-s dhe në vende të tjera. U deklarua se nuk duhet të ketë diskriminim midis organizatave terroriste dhe se të gjitha format e terrorizmit duhet të luftohen në frymën e unitetit dhe solidaritetit”, shtohet në lexim.

Erdogan ka akuzuar të dy vendet se strehojnë anëtarë të Partisë separatiste militante të Punëtorëve të Kurdistanit, ose PKK, dhe mbështetës të klerikut me bazë në SHBA, Fethullah Gulen, të cilin Turqia e akuzon si organizator të një përpjekjeje për grusht shteti të vitit 2016, të cilën Gulen e mohon. PKK është cilësuar si organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Erdogan tha gjithashtu se Suedia nuk ka ekstraduar 30 persona të cilët Turqia i sheh të lidhur me terrorizmin.

Sipas leximit, u trajtua edhe ndryshimi i ndalimeve të eksporteve të mbrojtjes dhe i sanksioneve kundër Turqisë.

Më herët të mërkurën, Erdogan u tha anëtarëve të parlamentit të partisë së tij në Ankara se ai pret që vendet anëtare të NATO-s të “kuptojnë” çështjet e sigurisë së Turqisë.