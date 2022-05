20 votat për president/ Enkelejd Alibeaj thërret sot mbledhjen e grupit parlamentar për paktin me Taulant Ballën

Pas marrëveshjes së arritur në Konferencën e Kryetarëve për propozimet e kandidaturave për Presidentin e ri të vendit, kreu i grupit parlamentar të PD, Enkelejd Alibeaj ka thirrur mbledhjen me deputetët, për të diskutuar për procesin e përzgjedhjes së kreut të shtetit këtë të enjte në orën 12:00.





Për këtë mbledhje ka pasur një reagim nga Komisioni i Rithemelimit nëpërmjet deputetit Tritan Shehu që u ka bërë thirrje kolegëve të mos bëhen pjesë e saj.

“Një pseudo e mini opozitë për të arritur PS-ja 84 votat e nevojshme! Ky ishte konkluzioni i djeshëm i asaj komedie politike të shfaqur tek Kryesia e Kuvendit, e dirigjuar nga “shkopi” i Ballës dhe me një anturazh “korist” në sfond”, shkruan Tritan Shehu.

POSTIMI I PLOTË

Të nderuar deputete te PD, mos u bëni pjese e qëllimit të mbrapshtë Rama-Alibeaj:

–Një pseudo e mini opozitë për të arritur PS-ja 84 votat e nevojshme!

Ky ishte konkluzioni i djeshëm i asaj komedie politike të shfaqur tek Kryesia e Kuvendit, e dirigjuar nga “shkopi” i Ballës dhe me një anturazh “korist” në sfond.

Alibeaj, pikërisht në fund të atij “takimi”, dekonspiroi thelbin e tij kur foli për një “opozite për të arritur 84 votat”.

Pra një “opozite” me 7-10 deputetë, që si shtesë e votave të disponueshme të PS, të arrijnë në numrin e cilësuar të votimit.

Pikërisht, aq sa i duhet Ramës për të zgjedhur i maskuar si liberal një President të tij, pse jo edhe të “propozuar” sa për aparencë nga Alibeja&Co, nqs ai do të siguronte 20 firma propozuesish…

Dhe kjo mund të ndodhe edhe në raundin e dytë ose të tretë, nqs Alibeaj&Co do të arrijë të “peshkojë” këto 20 firma opozitarësh koshiente për dëmin e madh që po i bëjnë demokracisë në shkëmbim të…

…ose që akoma nuk po arrijnë të shikojnë realitetin e të kuptojnë qartë ku synon kjo lojë antidemokratike, që po luhet në shërbim të forcimit të këtij regjimi.

Prandaj ju lutem…mos u bëni pjesë e asaj që do t’ju ndante përfundimisht me elektoratin tuaj demokrat.

Dhe një deputet pa elektorat nuk është deputet, ai mund të jetë vetëm një rrogëtar…por që shpejt do t’i duhet ta lërë edhe atë.