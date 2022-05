FOTOT/ Historitë kriminale të të fortëve që u goditën nga SPAK, 9 prej tyre në qelitë e burgut

Policia e Shtetit me urdhër të SPAK vendosi arrestimin e 9 personave gjatë një operacioni të finalizuar mëngjesin e sotëm nga 32 urdhër arreste të lëshuara nga total. Ndërkohë që 9 personave të tjerë të arrestuar më herët u janë shtuar masat e sigurimit.





Janë disa ngjarje kriminale të ndodhura në 10 vitet e fundit që kanë futur në “lupën” e hetimeve të SPAK 8 grupe kriminale në Tiranë, Durrës dhe Elbasan.

Drejtori i Policisë së Shtetit Gledis Nano deklaroi gjatë fjalës së tij se operacioni “Plumbi i artë”, ka nisur menjëherë pas arrestimit të Nuredin Dumanit, por pa përcaktuar nëse informacionet për të arrestuarit e sotëm janë siguruar nga dëshmia e tij.

“Operacioni i koduar “Golden bullet”, që është në vijim, ka nisur menjëherë pas arrestimit të shumë të kërkuarit Nuredin Dumani, i cili u arrestua gjatë operacionit policor të koduar “Arratia”, që u zhvillua nga strukturat e Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan”, u shpreh Nano.

9 nga masat e sigurimit të ekzekutuara ditën e sotme janë vendosur në disa IEVP të ndryshme për persona të cilët kanë pasur një masë sigurimi më herët.

Mes tyre edhe Nuredin Dumanit i arrestuar pak javë më parë gjatë operacionit “Arratia” pasi ishte shpallur në kërkim për disa ngjarje kriminale. Nuredin Dumani është një emër shumë i njohur për policinë. Emri i tij u lakua në tetor të vitit 2020, kur ai u shpall në kërkim si autor i vrasjes së Bujar Çelës, vëllai të Talo Çelës. Ai është autor i dyshuar edhe për vrasjen e vëllezërve Haxhia në Durrës, ngjarje kjo e kryer në bashkëpunim me Talo Çelën.

Ai akuzohet edhe si organizator i vrasjes së Dorjan Shkozës dhe Anxhelo Avdylit, në 2 mars 2020. Po ajo që bie më shumë në sy është se në vrasjen e katër të rinjve në Durrës, Dumani ka bashkëpunuar me Talo Çelën, ndërsa së fundmi ai akuzohet për vrasjen e vëllait të tij Nuredin Dumani gjithashtu mësohet se ka qenë i lidhur me një rrjet prostitucioni që doli në dritë pas denoncimit të një vajze nga Durrësi e trafikuar në Francë.

Një tjetër person të cilit i është shtuar një masë sigurimi arresti me burg, është Henrik Hoxhaj, i konsideruar si “ushtari” i Nuredin Dumanit. Hoxhaj, u kap në të njëjtën ditë me Dumanin, i armatosur me një armë zjarri pistoletë në brez dhe një pistoletë në automjet.

Altin Ndoci u arrestua nga policia si i dyshuar për vrasjen e vëllezërve Haxhia në Durrës. Avokati i tij në atë kohë mohoi akuzat duke deklaruar se Ndoci kishte lidhje shoqërore, miqësore dhe familjare me viktimat madje kishte qenë edhe në varrimin e tyre, si dhe në të tretat.

Erion (Andrea) Alibej u arrestua në shtator të vitit 2020 dhe akuzohet për porositjen dhe organizimin e vrasjeve të Emiljano Ramazanit dhe Regis Runajt. Alibej njihej edhe me emrin Andrea Alibej dhe është vëllai i Endrit Alibejt i konsideruar si Tarzani i Elbasanit, i cili u ekzekutua në një atentat mafioz në dhjetor të vitit 2018.

Skerdi Tasi ndodhet pas hekurave pasi akuzohet si autori i plagosjes së administratorit të shkollës private Lulzim Masha në Tiranë pak muaj më parë. Ngjarja ndodhi më 18 janar, rreth orës 09:40 pranë Liqenit Artificial të Tiranës. Para trupit gjykues ai tha se kishte ngatërruar shënjestrën dhe më pas ishte larguar me vrap nga vendi i ngjarjes.

Elvis Koçi (Çaushllari) u arrestua nga policia pas një përplasje me armë zjarri në Elbasan për shkak të rivalitetit mes grupeve kriminale. Një nga protagonistët e kësaj përplasje ishte pikërisht Elvis Koçi i njohur edhe me mbiemrin Çaushllari, i cili mbeti i plagosur dhe u vu në pranga në spital.

Ilirian Feci është lënë në burg nga Gjykata e Kurbinit pasi akuzohet si anëtar i një grupi vrasësish me pagesë. Ai është dënuar në Itali, për grabitje të bankave dhe trafikim të lëndëve narkotike.

Enver Diva dhe Besian Xhixha u vunë në pranga në kuadër të një operacioni të organizuar nga forcat RENEA në qershor të vitit të kaluar. Ata ishin piketuar nga Çela e Dumani për të vrarë vëllezërit Haxhia, por Covid-19 u prishi planet. Kjo pasi Enver Diva, ai u infektua nga COVID-19.

Të arrestuarit nga policia ditën e sotme

Ardjan Uzuni dyshohet si pjesë e vrasësve me pagesë të drejtuar nga Admir Tafili. Grupi prej 13 personash u zbulua në vitin 2015, kur katër prej tyre mes të cilëve edhe Uzuni u shpëtuan prangave. Ai rezultonte i dënuar në Torino, Itali për trafik të lëndëve narkotike.

Mes të arrestuarve të sotëm është edhe Leonard Palushi, shefi i Krimeve në Komisariatin e Lezhës. Ai ndodhej bashkë me Saimir Hoxhën, oficeri i krimeve të rënda ditën kur ai u ekzekutua me armë zjarri nga 21-vjeçari Aldi Rama. Kreu i SPAK Arben Kraja deklaroi sot se ai akuzohet për shpërdorim detyre pa dhënë detaje të reja për arsyet që kanë çuar në arrestimin e tij. “Personi që ju thoni është pjesë e strukturës së policisë së shtetit, ka dal për të një masë “Arrest me burg” për shpërdorim të detyrës, për detaje më tepër nuk mund të themi pasi është pjesë e procesit të hetimit”, tha Kraja ndër të tjera. Palushi u transferua në Lezhë në shtator të vitit 2022, ndërsa më parë kishte shërbyer në sektorin e hetimit të vrasjeve në Elbasan.

Gentian Sharra dyshohet se është pronari i servisit ku u modifikua furgoni që u përdor në grabitjen e 9 Prillit në Rinas. Servisi ku dyshohet se u bë modifikimi i mjeteve ndodhet në periferi të Elbasanit, ndërsa ishte marrë me qira nga Klement Çala, i cili po ashtu është shpallur në kërkim nga ana e Policisë, si i implikuar në grabitjen në Rinas. Sharra ka mohuar përfshirjen e tij në këtë ngjarje. “Nuk kam pasur asnjë dijeni për aktivitetin që kryhej. Prej gati dy vitesh e kisha dhënë me qira”, deklaroi ai në atë kohë.

Florenc Çekrezi një prej të arrestuarve ditën e sotme dyshohet për lidhje me grupet kriminale në Elbasan. Ai dyshohet se ka qenë i pranishëm në ngjarjen e ndodhur në Tetor të vitit 2021 ku u ekzekutuan me armë zjarri Ardjan Çollaku dhe Lulzim Bitri. Ai ndodhej bashkë me dy viktimat kur dy personat e armatosur dhe të veshur me të zeza, kanë zbritur nga makina “Volvo” dhe kanë hapur zjarr.

Çekrezi, u largua me vrap ndërsa dy miqtë e tij, Ardjan Çollaku dhe Lulzim Bitri, mbetën të vrarë.

Agron Qafa dyshohet se është anëtar i grupit të Emiljano Shullazit i dënuar më parë për vepra të ndryshme penale. Ai u arrestua në prill të vitit 2019 bashkë me 8 persona të tjerë si pjesë e një grupi që merrej me trafik kokaine.

Ndërsa Asllan Plaku dyshohet mik me Nuredin Dumanin i arrestuar më parë, në Janar të vitit 2015 si pjesë e një grupi që trafikonte mina me telekomandë në Durrës.

9 masa sigurimi janë ekzekutuar në disa IEVP, në ngarkim të shtetasve:

9 masa sigurimi “Arrest në burg” në ngarkim të shtetasve, të cilët u arrestuan gjatë operacionit: