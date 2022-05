Gjyqi ndaj Johnny Depp/ Shihni reagimin e avokaes së tij kur u pyet nëse ka ndonjë lidhje me aktorin

Camille Vazquez, avokatja e bukur dhe karizmatike e Johnny Depp, e cila së fundmi u “përball” me Amber Heard në gjykatën e Fairfax County, ku po gjykohet padia e yllit të Hollivudit kundër ish-it të tij, ka fituar “ushtrinë” e saj të fansave në internet.





Qëndrimi i Vazquez-it në gjykatë emocionoi fansat e Johnny Depp të cilët e adhuruan avokaten në rrjetet sociale, duke postuar meme që e shfaqnin atë si … God Thor, duke i thurur lavdërime dhe duke i kërkuar urgjentisht firmës ku punon që ta bëheshin partnerë! Një përdorues ka postuar një foto të tij me një bluzë “I love Camille Vazquez”, madje ka pasur sugjerime që avokatja e re duhet të zëvendësojë Amber Heard në Aquaman 2.

Madje shumë fansa të Depp shkuan një hap më tej, duke parë një romancë mes Depp dhe bukuroshes Camille. Klipet që tregojnë avokaten duke qeshur, duke pëshpëritur diçka ndërsa është ulur pranë tij, ose duke e përqafuar (diçka që ndodhi në fund të intervistës së Heardit) janë postuar nga përdoruesit e rrjeteve sociale shoqëruar me muzikë romantike dhe titra që shprehin sigurinë se diçka po shkon!

Vetë Vazquez e pyetur nga një gazetar teksa po dilte nga gjykata të martën e kaluar “nëse del me Depp”, nuk ka dhënë as më të voglin përgjigje dhe vetëm ka qeshur, para se të përshëndesë disa fansa që ndodheshin jashtë godinës dhe të largohej.

Pavarësisht dëshirave të devotshme të fansave të Johnny Depp dhe dërgesave të pafundme për “çiftin” online, ky është një nga rastet ku, “ndonëse ka tym, nuk ka zjarr”, shkruan TMZ. Sipas raportit të tij, të gjitha këto thashetheme për një lidhje dashurie apo lidhje mes Depp dhe avokatit të tij nuk kanë asnjë bazë, pasi Camille Vazquez është fejuar.

E vërteta është se ky informacion vështirë se do të dekurajojë “detektivët amatorë” të internetit që janë të vendosur të zbulojnë të vërtetën. Me shumë mundësi në ditët në vijim dhe deri në fund të gjyqit çdo gjest apo fjalë që Depp do të këmbejë me Vasquezin do të hyjë në mikroskop.

Vasquez përfundoi riekzaminimin e aktores 34-vjeçare të martën e kaluar dhe miliona njerëz e panë, qoftë drejtpërdrejt ose në një nga videot e panumërta të komenteve në YouTube, foto me intensitet të lartë të dialogut të dy grave. Vazquez e detyroi Heardin të pranonte në pyetjet e saj se nuk kishte dhuruar shumën e plotë që mori nga divorci i saj nga Depp, pavarësisht se më parë kishte pretenduar se e kishte bërë këtë. Ajo gjithashtu akuzoi 34-vjeçaren se ishte xheloze ndaj Depp-it dhe pretendoi se ai i kishte siguruar asaj rolin kryesor në Aquaman, gjë të cilën Heard e mohoi kategorikisht, duke thënë se “Rolin e sigurova me audicion”.