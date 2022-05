“Kanabisi është bota bujqësore e Ramës!”- Berisha nga Korça: Zëvendësoi shtetin ligjor me shtetin e drogës

Ish-kryeministri Sali Berisha ka sulmuar të enjten kreun e qeverisë, Edi Rama, duke e akuzuar se kërkon të largojë Shqipërinë nga BE duke përdorur Ballkanin e Hapur.





Në fjalën e tij, Berisha u shpreh se Rama nuk merret me fermerët dhe me bujqësinë, pasi bota e tij bujqësore është droga.

“E keni dëgjuar ndonjëherë të flasë për mollët e Korçës, apo për ullinjtë e Vlorës. Ky flet për kanabisin dhe drogën. Kjo është bota e tij bujqësore. Aspekti politik është më tragjik akoma. E ka rrethuar Kosovën me armiqësi. Ky ndihet afër me Beogradin, Kosova ndihet larg me Tiranën”, tha Berisha.

Sipas Berishës, në mandatin e parë Rama e ktheu shtetin në narkoshtet, ndërsa në mandatin e dytë korruptoi opozitën. PO ashtu, Berisha denoncoi se në kasafortat sekrete të ministrisë së Brendshme vidheshin dosjet e bandave kriminale.

“Unë kthehem, para 7 viteve më parë, me dhjetëra demokratë, veçanërisht nga jugu më dërgonin mesazhe mbi terrorin që ushtrohej mbi ta, mbi luftën e klasave, mbi diferencimin politik që bëhej ndaj tyre. Kjo u shtri, një vello e zezë frike pushtoi psikologjinë e qytetarëve tanë. Kjo sigurisht për shkak të dëshirës së Ramës, por edhe për shkak të inaktivitetit të PD, e cila duhet të ngrihej dhëmbë për dhëmbë, të ishte avokat e shoqërisë. Ajo nuk e bëri këtë. Ne sot përballemi me këtë faktor, por sot në dallim nga dje ne jemi në këmbë, jemi opozita e vërtetë dhe jo opozitë fasadë.

Çfarë bëri Rama në mandatin e parë? Ai zëvendësoi shtetin ligjor me shtetin e drogës. Në kasafortat më sekrete të Ministrisë së Brendshme vidheshin të gjitha dosjet sekrete t bandave dhe kriminelëve. Kjo ka ndodhur, unë e kam denoncuar. Sot kokaina, ngarkesat e kokainës në Durrës janë bërë të zakonshme, gardiani i portit të Durrësit është famozi i Xibrakës.

Pra zëvendësoi shtetin ligjor me narkoshtetin. Çfarë bëri në mandatin e dytë? Korruptoi drejtimin e opozitës. E lidhi në afera dhe e shndërroi atë në një fasadë opozitë. Tani po shkatërron kombin”, tha Berisha ndër të tjera.