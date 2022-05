Mbreti i pa punë/ Revista amerikane: Leka është një paradoks—një princ mbretëror që jeton në një republikë demokratike

E veçanta e aristokratëve evropianë është se emrat e tyre grumbullohen, si rrëshqitjet e dëborës. Është koha e drekës në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë dhe jam gati të takoj Leka Zogu, princin e kurorës së shqiptarëve.





Rezidenca mbretërore shqiptare është e lehtë për t’u humbur, e vendosur në një rrugë anësore të qetë pas muzeut kombëtar të artit. Ndërsa Pallati Buckingham ka 775 dhoma, duke përfshirë 188 dhoma gjumi për stafin, 19 dhoma gjumi dhe 78 banja, rezidenca shqiptare do të ishte ndër shtëpitë më të vogla dhe më të nënvlerësuara në një periferi të pasur amerikane. Porta e saj e përparme hapet në një oborr ku vendi ruan statujat e tij të padëshiruara sovjetike: Lenini, Stalini dhe lideri komunist shqiptar Enver Hoxha, të gjithë vështrojnë me qëndresë gurore një vajzë të përgjithshme Stakhanovite. Lenini nuk ka krahë. Hoxhës i mungon hunda. Porta ruhet nga një shërbëtor i moshuar për të cilin mund të ishte shpikur termi mbajtës besnik. Për shkak se unë jam britanik, ‘acarimi’ i tij i maskuar hollë në praninë time më bën të ndihem si në shtëpinë time.

Dhe këtu është princi: 39 vjeç, më shumë se gjashtë këmbë i gjatë, me mjekër rëre, xhaketë sportive dhe theks të butë afrikano-jugor, duke i thënë lamtumirë gruas së tij, Princeshës së Kurorës Elia, dhe vajzës së tyre 1-vjeçare, Princeshës Geraldina. Dyshja do të shkojnë në park – pa truproja – dhe Princi Leka II më çon brenda, në dhomën e pritjes, ku mbajtësi besnik më sjell një ekspres. Në vendin fqinj është një dhomë kushtuar historisë shqiptare (“çfarë mashtruesi i bukur,” e gjej veten duke bërtitur, rezervat e mia të muhabetit të pamjaftueshme në pamjen e koleksionit të shpatave të familjes), dhe përtej kësaj është një sallë pritjeje komode me një divan lëkure. Shtëpia e tij e plotësuar pak nga harqet dhe shigjetat e varura ne mur.

Emri kozmopolit i Lekës tregon historinë e familjes së tij. Zogu është për gjyshin e tij, një bej ose kryetar osman, i cili u bë kryeministër i Shqipërisë në 1922 dhe u ngrit në president tre vjet më vonë, më pas në mbret në 1928. Kjo marrëveshje zgjati për 11 vjet, përpara se Musolini të pushtonte, në 1939, dhe e bëri Shqipërinë pjesë të perandorisë italiane. Zogu iku në Greqi, së bashku me gruan e tij, Geraldinën, dhe djalin e vogël, emri i të cilit më vonë do të quhej Leka I. Familja më pas u zhvendos në Turqi, pastaj Francë, më pas Londër, pastaj Egjipt dhe më pas përsëri në Francë, ku Zogu vdiq, në vitin 1961. E veja dhe djali i tij u transferuan në Spanjë dhe më pas në Rodezi (tani Zimbabve) përpara se të përfundonin në Afrikën e Jugut.

Emrat e tjerë të Leka II i bëjnë nder udhëheqësve që ndihmuan familjen mbretërore në mërgimin e saj të gjatë: Anwar është për presidentin egjiptian Anwar El Sadat; Reza është për Mohammad Reza Pahlavi, shahun e fundit të Iranit; Baudouin është për Boudewijn, xhaxhai i mbretit aktual të Belgjikës. Msiziwe është një nder zulu, që rrjedh nga fjala për “ndihmës”, një kujtesë se kur lindi nipi i Zogut, në Afrikën e Jugut, qeveria e caktoi në mënyrë simbolike maternitetin si tokë shqiptare.

Princi Leka u rrit në ditët e fundit të aparteidit. Ai ka një kujtesë të fortë të fëmijërisë kur vizitoi plazhin në Durban dhe pyeti pse shoferi zulu i familjes nuk mund t’i bashkohej. “Ishte një plazh i bardhë,” thotë ai. Pastaj ai pa fëmijët e zinj që luanin në zonën e tyre të veçuar dhe pyeti veten pse nuk mund të luante me ta. “A keni parë ndonjëherë Trevor Noah?” më pyet ai. “Unë rezonoj me idetë e tij, filozofinë e tij,” thotë ai, duke u përkulur përpara në karrigen e tij. “Nëse nuk e kujtojmë trashëgiminë tonë dhe mundimet e së kaluarës, nuk është asgjë e mirë për të ardhmen”.

Leka është një paradoks—një princ mbretëror që jeton në një republikë demokratike

Pozicioni i tij është i vetmuar, si djali i vetëm i një djali të vetëm. Ai i ka caktuar vetes një detyrë të pamasë: të veprojë si një figurë unifikuese në një vend të varfër me një sistem politik febril ende të plagosur nga gjysmë shekulli autoritarizëm, në një rajon të shënuar nga dhuna fetare. Dhe mjetet në dispozicion të tij janë të pakta: një emër kumbues, një mënyrë e butë dhe një grusht llogarish në mediat sociale. Leka është aktiv në Facebook dhe Instagram dhe herë pas here hyn në Twitter, ku llogaria e tij e pa verifikuar premton të ndajë një “kombinim të ngjarjeve personale dhe zyrtare”.

Në të gjithë Evropën, familjet mbretërore shihen në mënyra të ndryshme si atraksione turistike, artefakte të turpshme, udhëheqës shpirtëror dhe simbole të identitetit kombëtar. Disa vende që mërguan monarkët e tyre në favor të fashizmit, komunizmit ose sundimit ushtarak – Greqia, Serbia, Rumania, Bullgaria dhe sigurisht Shqipëria – kanë lejuar tani familjet e tyre mbretërore të kthehen në shtëpi, duke bërë pakte të vështira me historinë. Ata janë mbretër, por jo mbretërorë, monarkë pa frone, të kapur mes së shkuarës dhe së ardhmes. Një numër befasues prej tyre janë futur në politikë. Çfarë duan vendet e tyre prej tyre?

Leka jeton me modesti; pallati origjinal mbretëror u konfiskua nga komunistët në vitin 1946, dhe familja mbretërore sot nuk merr asnjë financim nga shteti. Ai nuk ka asnjë rol të njohur me kushtetutë. Dhe ai ka vetëm një shans të vogël për të rifituar fronin. Në një farë mënyre, historia e tij është kryesisht mijëvjeçare: në gjeneratat e mëparshme, një princ i kurorës mund të priste me padurim një punë të sigurt, të përhershme, me një rrogë dhe përfitime të mëdha. Në vend të kësaj, Leka po kryen detyrat mbretërore për “ekspozim”, me shpresën se do të punësohet me kohë të plotë.

Historia e evropës mund të tregohet përmes dinastive të saj mbretërore – Habsburgëve, Burbonëve, Romanovëve, Stuartëve, Shtëpisë së Hohenzollern, Shtëpisë së Portokallisë. U importuan disa mbretër: Fuqitë e mëdha të Evropës vendosën që Shqipëria kishte nevojë për një monark, kështu që në vitin 1914 dërguan një kapiten të ushtrisë gjermane për të kryer punën. (Ai zgjati gjashtë muaj para se të detyrohej në mërgim.) U zgjodhën disa mbretër: Përpjekja e lavdërueshme e Komonuelthit Polako-Lituanez për të zgjeruar grupin e aplikantëve të monarkisë çoi në luftëra të përsëritura. Disa mbretër u ekzekutuan: Charles I i Anglisë humbi kokën nga një sëpatë dhe Louis XVI në gijotinë.

Evropa ka 12 monarki të mbetura, duke përfshirë tre principata dhe një dukat të madh. Por kontinenti është gjithashtu i mrekullueshëm me mbretër të rrëzuar nga froni ose të mërguar, shumë prej të cilëve janë kthyer në vendlindjet e tyre stërgjyshore. Mbreti Michael i Rumanisë u dëbua nga komunistët, por vajza e tij Margareta, kujdestare e kurorës rumune, është kthyer atje dhe ka bashkëthemeluar një fondacion bamirësie. Kostandini II, ish-mbret i Greqisë, e çoi familjen e tij në Itali pas një grusht shteti në vitin 1967. Ai tani jeton një jetë të qetë në një qytet turistik grek. Princi i kurorës Aleksandër i Serbisë lindi në një suitë në Claridge’s në Londër pasi babai i tij u largua nga Jugosllavia gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ai tani jeton në pallatin mbretëror në Beograd. Simeon Sakse-Koburg-Gotha, ish-mbret i Bullgarisë, kaloi 50 vjet në mërgim. Ai shërbeu si kryeministër i vendit menjëherë pasi u lejua në shtëpi, në 1996.

Nën sundimin komunist, edhe posedimi i një fotografie të Mbretit Zog ishte një dënim i gjatë me burg.

Sa më tej mbretërojnë nga pushteti, aq më i çuditshëm duket i gjithë biznesi. Janë tre pretendues kryesorë për fronin francez. Njëri prej tyre – Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, i cili punon në kapitalin privat – ka një profil LinkedIn. Një tjetër, Jean d’Orléans, kont i Parisit, është gjashtë breza larg mbretit të fundit të Francës, Louis-Philippe, por ndjen nevojën për të mbajtur gjallë praninë monarkiste në internet. “Në 30 vitet e fundit, politika e vendit tonë ka ndryshuar plotësisht lidhjet tona sociale përmes individualizmit të saj hedonist,” shpjegon ai në faqen e tij të internetit. “Prandaj m’u duk e rëndësishme të shoqëroja angazhimet e mia me komunikimin e duhur.” (Për rekord, kjo është edhe arsyeja pse unë cicëroj.)

Paditësi i tretë shkon edhe më tej. Louis de Bourbon, duka i Anzhou-së, ka llojin e prezencës së mprehtë partizane në Twitter që zakonisht lidhet me shkrimtarët e Substack. Luigji XX i vetëquajtur ka folur kundër martesës së homoseksualëve dhe ka mbështetur “shumicën e heshtur” të protestuesve të “jelekverdhëve” të Francës. Në vitin 2020, pasi një aktivist hoqi dorën e një statuje mbretërore në Kentaki gjatë protestave të drejtësisë racore, ai shkroi në Twitter: “Si trashëgimtar i #LouisXVI, dhe i bashkangjitur mbrojtjes së kujtesës së tij, shpresoj se dëmi do të riparohet dhe se statuja do të restaurohet.” Amerikanët nuk ishin të impresionuar. Shumë nga 8,000 cicërima-tweet-et shkonin në të njëjtën linjë: “Familja juaj nuk ka qenë kurrë veçanërisht e mirë në leximin e dhomës”, tha njëri. “Ti sillesh sikur kjo është pjesa më e keqe e trupit që Louis XVI ka humbur ndonjëherë para një turme,” ofroi një tjetër.

Publiku francez e ka pritur përleshjen mes tre pretendentëve kryesisht me indiferencë apo përbuzje. Por ish mbretëritë e tjera kanë mbajtur një qëndrim më të butë ndaj aristokratëve të tyre. Prania e Lekës në Tiranë është një sinjal se ditët intolerante, paranojake të komunizmit kanë marrë fund. Megjithëse politika e babait të tij ishte e krahut të djathtë, ai është me vendosmëri jopartiake dhe familja e tij e -nëna anglikane, gjyshja katolike, gjyshi mysliman dhe gruaja ortodokse-është një model për një vend që përpiqet t’i rezistojë ndarjeve që kanë pllakosur prej kohësh Ballkanin. Ai paraqitet si përgjigje e një pyetjeje: Nëse një vend nuk e përkufizon veten me një fe apo një ideologji, a ka nevojë për një pikë tjetër qendrore, një simbol të unitetit kombëtar? “Na mungojnë modelet”, thotë Grida Duma, deputete e Partisë Demokratike të qendrës së djathtë.

Bpara se të mbërrija në Tiranë, familja mbretërore më caktoi një fiksues – Biniamin Bakalli, i faturuar në internet si ish-“kreu i protokollit” të familjes, tani një biznesmen në moshë të mesme me një pasaportë amerikane dhe një neveri të thellë për komunizmin. Përpara intervistës së planifikuar me Princ Lekwn, Bakalli më çoi në një muze nëntokësor në qendër të qytetit, i bërë nga një nga 170,000 bunkerët e braktisur të vendit, që qëndrojnë si monumente prej betoni dhe çeliku të paranojës së diktatorit komunist Enver Hoxha. Bakalli pagoi tarifat e hyrjes, megjithëse më vonë vuri në dukje se kishte të drejtë hyrjeje pa pagesë, sepse viktimat e komunizmit, të cilëve u ngrit muzeu për të kujtuar, përfshinin disa anëtarë të familjes së tij.

Hoxha ishte ende në pushtet kur Leka lindi, në vitin 1982. Në atë kohë, shanset e familjes së tij për t’u kthyer në Shqipëri dukeshin të pakta: nëse do të ktheheshin, kishte të ngjarë të ekzekutoheshin nga qeveria komuniste. Edhe posedimi i një fotografie të Mbretit Zog mbart një dënim të gjatë me burg.

Nën sundimin komunist, Shqipëria e shpalli veten republikë dhe hodhi poshtë ish-monarkun e saj. Lea Ypi, profesoreshë e Shkollës Ekonomike të Londrës, e rritur në Shqipërinë komuniste, kujton se sa herë që ish-sundimtari përmendej në mësimet e saj në shkollë, nuk ishte kurrë si Mbreti Zog, por si “Zog tirani”. Një duhanpirës i pashëm, i pamëshirshëm me zinxhirë me mustaqe të vogla, ai kishte lulëzuar në gropën e arinjve të politikës shqiptare dhe thuhet se i mbijetoi më shumë se 50 atentateve.

Megjithatë, është ironike që regjimi komunist e cilësoi atë si tiran. Hoxha – ose “xhaxhi Enver”, siç thuhej ta thërrisnin fëmijët – ekzekutoi të paktën 6000 kundërshtarë politikë, intelektualë dhe udhëheqës fetarë. Ai vrau kunatin e tij dhe të gjithë ministrat e tij të brendshëm përveç njërit. Ai u nda me Bashkimin Sovjetik pas Stalinit pasi vendosi që Nikita Hrushovi ishte një njeri i butë. Aleatët e tij të vetëm të mëdhenj ishin komunistët kinezë – deri në vitin 1978, kur ai u nda edhe me ta. E vendosur prej kohësh midis Perandorisë Osmane dhe Evropës së krishterë, Shqipëria kishte qenë një vend i larmishëm fetar për shekuj me radhë, por në vitin 1967 u bë një shtet ateist, sepse qeveria e Hoxhës nuk toleronte asnjë bazë pushteti alternativ.

Ekspozitat në muzeun e bunkerit demonstrojnë maninë e tij për kontroll – për shembull, ai u rruajti mjekrat turistëve në kufi – dhe tërësinë e gjendjes së mbikëqyrjes që ai ndërtoi. Familja e Ypit zhvilloi një kod të përpunuar për të diskutuar miqtë dhe familjen që u dërguan në kampet e punës, duke iu referuar atyre si duke shkuar në “kolegj” dhe “të diplomuar” (të liruar) ose “të braktisur” (duke u ekzekutuar).

Hoxha vdiq në vitin 1985, duke lënë pas vendin e tretë më të varfër në botë. Trashëgimia e tij e një shteti njëpartiak përfundoi gjashtë vjet më vonë, kur u mbajtën zgjedhjet e para shumëpartiake. Tranzicioni nga komunizmi në kapitalizëm ishte i ngarkuar, pasi dy të tretat e popullsisë përdorën lirinë e re ekonomike për të investuar në skemat piramidale – rënia e pashmangshme e të cilave shkaktoi panik, trazira dhe emigracion masiv. Nga fundi i viteve 1990, Ypi thotë, “nuk kishte shtet”. Përveç mungesës së ushqimit dhe ndërprerjeve elektrike – asgjë e re – armatimet e vjetra ishin grabitur. Burrat dhe gratë mbanin armë, “dhe për shkak se ata ishin trajnuar në komunizëm për të përdorur armë, ata gjithashtu mund t’i përdornin ato.”

Në këtë sfond, i biri i Mbretit Zog siguroi një referendum për kthimin e monarkisë në vitin 1997. Leka I, i veshur rregullisht me veshje ushtarake, u kthye në Shqipëri për të bërë fushatë. Ai bëri një xhiro në të gjithë vendin për të paraqitur çështjen e tij; Ypi kujton se kishte parë reklama televizive që lartësonin virtytet e mbretërimit. “Çdo mbrëmje, një ekran i ndarë tregonte imazhe të Shqipërisë në flakë krahas fotove të monumenteve në Oslo, Kopenhagë dhe Stokholm”, shkruan ajo në ‘Free’, kujtimet e saj të fundit. “Shkruar me blu poshtë fotove mund të lexohej: ‘Norvegjia: Monarkia Kushtetuese’; ‘Danimarka: Monarkia Kushtetuese’; “Suedia: Monarkia Kushtetuese”. “E gjithë kjo mund të jetë e juaja, premtuan reklamat, nëse thjesht i lini trashëgimtarët e Zogut të kthehen në shtëpi. Ypi i shikoi këto reklama mbi zhurmën e kallashnikovëve që gjuanin në rrugë.

Fushata reklamuese nuk funksionoi. Rezultati zyrtar ishte një shumicë prej dy të tretash për një republikë, megjithëse Leka I do të thoshte deri në vdekje se vota ishte manipuluar kundër tij. Një rinumërim çoi në protesta, të cilat çuan në dhunë, e cila bëri që Leka I të arratisej përsëri nga vendi dhe të dënohej në mungesë për organizimin e një kryengritjeje të armatosur. Por rrota vazhdoi të rrotullohej dhe pesë vjet më vonë, në vitin 2002, atij iu dha amnisti dhe e ftuan në shtëpi. Pranë tij teksa zbriste nga avioni në aeroportin e Tiranës ishte djali i tij 20-vjeçar.

Papritmas jeta e Princit Leka II ndryshoi. Ai u shndërrua nga një qytetar privat në jugun global në një gjysmë princ në një atdhe që nuk e kishte njohur kurrë. Ai ishte rritur i rrethuar nga shqiptarë, “pleq malësorë” të brezit të gjyshit të tij, të cilët kujtonin një version të kaluar të vendit. Ai e ndjente gjithmonë se fati i tij ishte aty.

“Nuk mund ta besoj që kanë kaluar 20 vjet që jam kthyer”, më thotë Leka teksa pimë kafenë nën një foto të ceremonisë së dasmës së gjyshërve të tij, të shpëtuar disa vite më parë nga një dyqan i drejtuar nga dy zonja të vogla të moshuara. Unë i them atij se pjesa më e keqe për afrimin e të 40-tave është se ti e kupton se je, pa diskutim, një i rritur. “Ne po plakemi,” pranon ai. “Dhe kur mbush moshën 40-vjeçare, pyet veten: Çfarë kemi arritur? ”

Pas kthimit të familjes, Leka i ri i krijoi vetes një kurs mbretërimi. Ashtu si babai i tij, ai ndoqi akademinë ushtarake Sandhurst, ekuivalenti i West Point në Angli. Ka studiuar marrëdhënie ndërkombëtare në Kosovë dhe italisht në Perugia të Italisë. Pas kthimit në Tiranë, ai punoi për qeverinë shqiptare, duke qëndruar tre vjet si këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, më pas tre vjet në Ministrinë e Brendshme dhe një vit në zyrën e presidentit.

Megjithatë, Leka ka të drejtë të pyesë: Çfarë ka arritur? Kur babai i tij vdiq një dekadë më parë, Leka trashëgoi një kurorë që nuk ekziston. Ai ka një punë që shumë pak njerëz në histori e kanë mbajtur ndonjëherë – por çfarë është saktësisht ajo?

Ai bën punë bamirësie përmes një fondacioni të quajtur pas gjyshes së tij Mbretëreshës Geraldine. Ndonjëherë ai vepron si një lloj krahu diplomatik: Në vitin 2019, ai shoqëroi presidentin shqiptar në një vizitë në Monako. Ai merr gjithashtu lutje për ndihmë në lundrimin në burokracinë labirintike (dhe të korruptuar) dhe sistemet ligjore të Shqipërisë. “Duhet ta kuptoni, është një vend shumë i vështirë”, thotë Leka. “Dhe shumë njerëz mendojnë se janë të privuar nga e drejta ose të neglizhuar; ata kanë probleme.” Magjia misterioze dhe e qëndrueshme e monarkisë do të thotë që organizatat jofitimprurëse, organizatat ndërkombëtare dhe politikanët pranojnë thirrjet e tij.

Dhe pastaj është roli i tij jozyrtar ambasador, duke përmirësuar reputacionin ndërkombëtar të një vendi që ishte i mbyllur për të huajt për gjysmë shekulli. Kur evropianët e tjerë nuk mendojnë fare për Shqipërinë, shumë e imagjinojnë atë si një eksportues të tregtarëve të drogës dhe bandave kriminale. Ky paragjykim i rastësishëm ishte arsyeja që Leka pranoi një kërkesë për intervistë të papritur nga një shkrimtar britanik në një revistë amerikane. “Ke pesë herë më shumë gjasa të të grabitin në Londër sesa në Tiranë”, më thotë ai. “Ne kemi 375 kilometra vijë bregdetare të pacenuar, detin Jon, detin Adriatik… Potenciali që ka Shqipëria është mjaft i pabesueshëm”. Ai ka te drejtë; ky është një vend me rrënoja mesjetare, male të egra, dhe jo një McDonald’s të vetëm.

Një nga funksionet më të mëdha të familjes mbretërore është thjesht të shihet. Kjo është arsyeja pse monarkët mesjetarë mbanin përparime mbretërore, duke vizituar tokat e tyre, duke prekur të sëmurët dhe duke dëgjuar ankesat e të varfërve. Ata dërguan portrete të tyre për t’u ekspozuar në katedrale. Ata vendosën fytyrën mbi monedha. Versioni modern i kësaj është media sociale, dhe Leka është bërë një lloj, prinfluencer. Gruaja e tij, Elia, është veçanërisht e popullarizuar në Instagram—ajo ishte anëtare e përgjigjes shqiptare për Spice Girls përpara se të martohej me të—dhe ai poston foto të tij me udhëheqës fetarë me mjekër ekstravagante ose me kravatë të zezë në dasmat e anëtarëve të familjes mbretërore, dhe selfie të herëpashershme në plazh me vogëlushen Geraldine.

Është në modë të përqeshësh të famshëm modernë si “të famshëm për të qenë të famshëm”, por ky është një stil i krijuar nga monarkët në hije. Pa ushtri apo burokraci për të zbatuar dëshirat e tyre, ata e marrin fuqinë nga simbolika e tyre.

Ashtu si llojet e tjera të ndikuesve, megjithatë, mbretërit modernë (dhe pretenduesit) duhet të mbrojnë me kujdes markat e tyre nga polemika. Ata priren të promovojnë virtyte që janë mjaft të mjegullt dhe të shtrirë sa të duken mbi politikat partiake. “Toleranca” është më e dukshme, si një mënyrë më e butë për të folur për pluralizmin. “Të kujdesesh për planetin” është versioni i deformuar i ambientalizmit. “Fuqizimi i grave” është një tjetër i preferuar, edhe pse edhe kjo konsiderohet si e hidhur në Shqipëri, ku Leka merr komente shpërfillëse kur e nxjerr Geraldinën në karrocën e saj vetëm—shumë shqiptarë e shohin rritjen e fëmijëve si punë të grave dhe për këtë arsye nënçmuese për babanë, një princ. Në këtë kontekst, mbështetja e tij për bamirësitë e grave dhe postimet e babait të tij në Instagram janë deklarata të qeta politike.

Kjo është një mënyrë se si Leka është ndryshe nga babai i tij – “ushtari”, siç i referohet i biri. “Ai ishte nga një epokë tjetër”, më thotë ai duke zgjedhur me kujdes fjalët e tij. Në fakt, një refren i përsëritur që dëgjoj nga shumë njerëz që takoj në Shqipëri është se Leka është shumë i këndshëm për të qenë një sundimtar. “Ai është i sjellshëm, i arsimuar dhe, politikisht, më vjen keq, ai është shumë i mirë,” thotë gazetari dhe autori shqiptar Erald Kapri. Ai nuk e ka instinktin e vrasësit? Unë pyes. “Në politikën shqiptare duhet ta kesh.

Vetë Leka e shmang pyetjen nëse do të bëhet ndonjëherë mbret. “Si familje, ne nuk po punojmë për një referendum”, thotë ai. Ai dëshiron të jetë “pjesë e sistemit” dhe është i kënaqur kur i kërkohet të bashkohet në takimet e qeverisë me ambasadorët dhe emisarët e huaj nga NATO dhe Bashkimi Evropian. Kur e pyes për vetminë e punës së tij – kujt i ankohet? – ai përgjigjet me një buzëqeshje të shpejtë: “Unë kurrë nuk ankohem”. Unë e shtyp atë, duke shpresuar të zbuloj një grup të fshehtë të WhatsApp-it të mbretërve të zhveshur që i dërgojnë njëri-tjetrit emoji të qeshura nën tryezë në darkat e mërzitshme shtetërore. Ai do të pranojë vetëm të diskutojë punën e tij me gruan e tij.

Karl von habsburg ka hyrë në Zoom. Kreu 61-vjeçar i Shtëpisë së Habsburg-Lorenës do të ishte sot lideri i perandorisë austro-hungareze, nëse do të kishte mbetur një perandori austro-hungareze për të udhëhequr. Në vend të kësaj, ai po pështjellon me mikrofonin e tij dhe po flet me mua.

Babai i Karlit, Otto, ishte princi i fundit i kurorës, i lindur në vitin 1912. Emrat e tij të dhënë ishin Franz Joseph Otto Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xavier Felix Renatus Ludwig Gaetan Pius Ignatius, dhe titujt e tij përfshinin mbret të Hungarisë dhe Bohemisë, margrav i Moravisë , dhe princi i madh i Transilvanisë . Ishte vrasja e xhaxhait të madh të Otto-s, arkidukës Franz Ferdinand që shkaktoi Luftën e Parë Botërore – dhe nga ana tjetër shpërbërjen e një perandorie që mbulonte pjesë të Austrisë së sotme, Italisë, Hungarisë, Polonisë, Kroacisë dhe Republikës Çeke, mes kombet e tjera.

Otto von Habsburg ishte fëmijë kur u bë ish-princi i kurorës dhe iu desh të gjente një rrugë të re. Ai mësoi shtatë gjuhë dhe mbeti aktiv në politikë, duke fituar një doktoraturë në shkencat politike dhe shoqërore dhe duke kundërshtuar ngritjen e nazistëve. Ai iku në Shtetet e Bashkuara pasi Austria u aneksua nga Hitleri. Otto iu përkushtua “pan-evropianizmit”, duke hequr dorë në mënyrë pragmatike nga froni në vitin 1961 dhe duke kaluar 20 vjet si anëtar i Parlamentit Evropian – jo aq i zbukuruar sa të qenit perandor, pa dyshim, por shpenzimet ishin bujare dhe kishte më pak mundësi për të. duke u vrarë. Otto ndihmoi në organizimin e piknikut pan-evropian të vitit 1989, në kufirin midis Austrisë, në tregun e lirë të Evropës perëndimore, dhe Hungarisë, pjesë e lindjes komuniste. Ajo u përshkrua në nekrologjinë e tij të Guardiansi “një nga ngjarjet që çoi në rënien e Murit të Berlinit dhe në shembjen e komunizmit sovjetik”.

Katër nga fëmijët e Otto-s u bënë gjithashtu politikanë: Karl është një ish-deputet i Parlamentit Evropian për Austrinë, Walburga ishte në Parlamentin Suedez, Gabriela ishte ambasadore e Gjeorgjisë në Gjermani dhe Georg është ambasadori hungarez në Francë. “Ajo që njerëzit priren të harrojnë është se paraardhësit e mi ishin për 800 vjet politikanë profesionistë,” më thotë Karl. “Po, rrethanat kanë ndryshuar pak … por ju jeni të mbërthyer me defektin.” Në rastin e Karlit, “meg” do të thotë një avokim i vërtetë dhe i përjetshëm për pan-evropianizmin, i cili është një ndjenjë jo e modës në një epokë të nacionalizmit në rritje.

Për ditëlindjen e Karlit vitin e kaluar, një grup monarkistësh çekë i bënë atij një kopje të Kurorës së nderuar të vendit të tyre të Shën Wenceslas. Nga raportet e lajmeve, ndjeva një mospërputhje të lehtë në entuziazëm midis monarkistëve dhe monarkut të tyre të dëshiruar. A nuk ishte kjo e sikletshme – një kujtim i asaj që kishte humbur? “Është shumë e padukshme të mos pranosh dhurata,” më thotë ai diplomatikisht. “Pra është shumë bukur. Por nga ana tjetër, kjo nuk është tamam një pjesë që do të dëshironit ta kishit në shtëpi në kabinën tuaj.” Ai ia ka dhënë kopjen Urdhrit të Shën Gjergjit në Vjenë, për t’u ekspozuar në zyrat e tij.

Çfarë mund t’i ofrojë Evropës së shekullit 21 një familje e vjetër si Habsburgët? “Një ndjenjë e historisë,” thotë Karl. “Nëse doni të kuptoni ose bëni ndonjë parashikim mbi atë që teorikisht mund të ndodhë në të ardhmen, duhet ta bazoni atë në diçka.” Ashtu si mbretërit e tjerë në hije, ai kryen një funksion diplomatik informal, si një lloj kanali i pasmë i veshur me hermelinë. Kur organizohej varrimi i mbretit Hassan II të Marokut në vitin 1999, Karli më thotë: “Isha në një pozicion mjaft të avancuar në krahasim me përfaqësuesin e shtetit austriak, sepse edhe atje ka një marrëdhënie personale mes familjes së tij dhe familjes sime. ”

Duke pasur parasysh këtë, unë pyes nëse ai mendon se Habsburgët do të rikthehen ndonjëherë në pushtet. “Fjalët kurrë dhe gjithmonë , këto janë dy shprehje që duhet të përdoren vetëm në një kontekst fetar, dhe jo domosdoshmërisht kontekstin politik,” përgjigjet Karl. Dhe më pas, me sigurinë që rrjedh nga anëtarësimi në një dinasti që u ul për herë të parë në fronin e Perandorisë së Shenjtë Romake në 1273, ai shton rastësisht: “Dy breza në këtë kuadër, janë shumë pak”.

Heqja e monarkisë nuk e heq këtë tendencë. Shikoni Shtetet e Bashkuara, në skulpturën e dinastive të tyre aristokratike – Kennedy-t, Bush-ët, ndoshta edhe Trump-ët – dhe të kënaqur që kishin një degë satelitore të Shtëpisë së Windsor, edhe pse vendi bëri një luftë të mirëfilltë për të bërë princin Harry paraardhësit largohen nga politika amerikane. Monarkia flet për një nevojë të thellë te njerëzit – nevojën për një lidhje me të kaluarën dhe një ndjenjë vazhdimësie në kohë. Në mënyrë më pak të shëndetshme, ai sugjeron gjithashtu një dëshirë të përhapur për hierarki fikse, të paargumentueshme dhe një kundërshtim të vazhdueshëm ndaj idesë që vendet e punës duhet të shpërndahen sipas meritës. Këto janë rryma të forta në psikikën njerëzore dhe janë rezistente ndaj ndryshimeve.

The Atlantic- Përshtati në shqip, Gazeta Shqiptare