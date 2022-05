“Ne e marrim terrorizmin seriozisht!”/ Anëtarësimi në NATO, Presidenti i Finlandës: Të hapur për të diskutuar të gjitha problemet që kemi me Turqinë

Duke folur së bashku me shefin e Shtëpisë së Bardhë Joe Biden, presidenti finlandez Sauli Niinistö u shpreh se vendi i tij është i gatshëm të bisedojë me Turqinë për shqetësimet e saj lidhur me anëtarësimin e Finlandës në NATO.





Nga ana e saj Turqia e cila është pjesë e NATO-s kundërshton anëtarësimin e dy vendeve për shkak se sipas presidentit Erdogan ato mbështesin grupet kurde të jashtëligjshme. Niinistö i adreson këto kundërshtime drejtpërdrejt dhe thotë se Finlanda do të angazhohet plotësisht për sigurinë e Turqisë, nëse ajo i bashkohet aleancës.

“Ne e marrim terrorizmin seriozisht, ne e dënojmë terrorizmin në të gjitha format e tij dhe jemi të angazhuar në mënyrë aktive në luftimin e tij,” thotë ai.

Niinistö shton se diskutimet “të hapura dhe konstruktive” me Turqinë tashmë janë duke u zhvilluar dhe do të vazhdojnë në ditët në vijim.

Ai thotë se vendi i tij mori vendimin për të aplikuar për anëtarësim në NATO pas një “procesi të shpejtë, por shumë të plotë”. Presidenti finlandez ka falënderuar Presidentin Biden për mbështetjen e tij dhe thotë se është koha që aleatët e NATO-s të peshojnë dhe ai shpreson për një proces të shpejtë që konfirmon anëtarësimin e saj.