“Ngatërrova shënjestrën!”/ Refuzoi të paguante “gjobën”, Suel Çela dyshohet si porositës i atentati ndaj pronarit të shkollës private

Katër muaj kanë kaluar që nga atentati i dështuar për ekzekutimin e Lulëzim Mashës, 63-vjeç, te nënkalimi i Liqenit të Thatë, në Tiranë. Në janar, një person qëlloi me armë zjarri pistoletë në drejtim të një automjeti tip Benz, me drejtues 63-vjeçarin.





Ky person që lëshoi plumbat drejt Mashës rezultoi të ishte Skerdi Tasi, i cili ndodhet pas hekurave në lidhje me këtë ngjarje.

Këtë të enjte, detaje të reja kanë dalë në dritë, falë operacionit policior “Plumbi i artë”, të iniciuar nga SPAK, me anë të arrestimeve të kryera. Mes 18 urdhër arresteve të finalizuar nga Policia e Shtetit me urdhër të SPAK, është edhe emri i autorit të dyshuar për plagosjen e Lulzim Mashës, Skerdi Tasi i cili ndodhet pas hekurave në lidhje me këtë ngjarje.

Skerdi Tasi i ka thënë trupit gjykues se ngatërroi shënjestrën ditën e ngjarjes dhe u largua me vrap. Por dëshmi të reja kanë nxjerrë në dritë një tjetër pistë hetimi.

Burimet kanë konfirmuar se dyshohet se personi që porositi atentatin ndaj Lulzim Mashës të jetë pikërisht Suel Çela. Kjo ka rezultuar nga dëshmia e Nuredin Dumanit i cili ka thënë se Çela i ka kërkuar të vrasë Mashën. Sipas tij, Çela i kishte vënë gjobë Mashës dhe ky i fundit nuk e kishte paguar.

Kjo ka bërë që ndaj Skerdi Tasit të shtohet një tjetër masë sigurimi “arrest me burg”. Suel Çela duket të jetë një nga emrat që i shpëtoi prangave ditën e sotme.

Kush është Suel Çela?

Suel Çela nga Elbasani, rezulton i dënuar në Itali për trafikim narkotikësh, por ai ka arritur t’i shpëtojë burgut. Në nëntor 2019, Gjykata e Elbasanit vendosi ta shpallë të pafajshëm Çelën për sulmin ndaj policisë tek tregu ushqimor i Elbasanit.

Dinamika e ngjarjes

Në kohën e atentatit, burimet thonë se pasi ka qëlluar me armë autori është larguar nga vendngjarja në këmbë, ndërsa 63-vjeçari ka shpëtuar mrekullisht nga të shtënat me armë.

Lulëzim Masha, administrator i shkollës ‘Ëillson’ udhëtonte i vetëm në automjet.

“Më datë 18.01.2022, te nënkalimi te Liqeni i Thatë, nga një person ende i paidentifikuar, dyshohet se është qëlluar me armë zjarri në drejtim të mjetit me drejtues shtetasin L. M., 63 vjeç. Si pasojë e të shtënave, nuk ka persona të lënduar”, thuhet në njoftimin e policisë.

Këto pamje të siguruara nga LSA janë nga vendi i ngjarjes, ku u qëllua me armë zjarri në drejtim të një 63-vjeçari, ndërsa ky i fundit i shpëtoi për mrekulli plumbave.