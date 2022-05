Berisha sulmon Ramën nga Vlora: OSBE të ka akuzuar se i kishe 200 milion euro offshore kur u bëre kryeministër!

Ish-kryeministri Sali Berisha i ka bërë thirrje të premten Kryeministrit Edi Rama që të japë llogari përpara shqiptarëve për një akuzë të bërë nga OSBE, se ai ka fshehur 200 mln euro në kompani offshore përpara se të vinte në pushtet.





Gjatë një takimi elektoral me demokratët në Vlorë, Berisha tha se OSBE e ka akuzuar zyrtarisht Ramën për fshehjen e 200 mln eurove.

Ndërkohë, Berisha është ndalur tek udhëtimet që zhvillon Rama me avion privat, duke e akuzuar se shpenzon 150-300 mijë euro sa herë që lëviz.

“Rama përdor urinë. Vetë shëtit me avion në dispozicion. Në çdo udhëtim 150-300 mijë euro udhëtimi. Edhe sot, në kulmin e kësaj krize, në një kohë që qytetarët e marrin vajin 3 herë më shtrenjtë se 3 muaj më parë, blejnë naftën 2.5 herë më shumë se në SHBA, edhe sot, këta vazhdojnë 7 mln euro nga fondi rezervë për ahengje dhe festa për Bashkinë e Tiranës dhe Ministrinë e Kulturës.

Rama i kalon me batuta nga filma të Kinostudios. OSBE të ka akuzuar me raport zyrtar, se kur u bëre kryeministër, i kishe 200 mln euro offshore. Si mund të shpenzohen 2 mld euro rrasa guri për shtrimin e qyteteve. Rruga e Kombit, me lëvizje materialesh, dheu, në beton e ura është trefishi i Kaskadës së Drinit dhe ka kushtuar 1.2 mld euro. Kurse rrasat e gurit, nga Tropoja në Gjirokastër, na kanë kushtuar 2 mld. Kjo është një nga vjedhjet më të mëdha të shekullit” – tha Berisha.

Nga ana tjetër, Berisha ka përsëritur sërish akuzat ndaj Ramës për çështjen e inceneratorëve. Sipas ish-kryeministrit, kreu i qeverisë ka firmosur një procedurë që është e ndaluar me ligj.

“Si ka mundësi që firmos për djegësat, procedurën me negociata të mbyllura, procedurë që nuk lejohet me ligj. E firmosi se vetëm ajo e lejon vetëm vjedhje. Prokurimi Publik thotë se kjo ishte një procedurë e paligjshme, ndërsa sekretari i tij erdhi dhe tha që me këtë do bëhet. Edhe sot, unë e kam quajtur Sharrën minierë floriri. Sipërmarrja e tyre private, e ka të shkruar në kontratë, një ton pleh do depozitohet me 12 euro përveç vitit të parë.

Pastaj do të digjeshin dhe do paguheshin 28 euro. Ka 5 vite që nuk digjet asnjë kuintal plehra por vetëm depozitohen me 28 euro. Në çdo proces, çfarë ndodh me pasuritë publike. Mos të flas për ato që ka bërë këtu në Vlorë ku u ka vjedhur pronat kushërinjve, por nuk do futem aty se janë çështje familjare” – tha Berisha.