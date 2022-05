Dy ditë para garës për kryetar të PD-së, Ibsen Elezi takim me personalitete publike: Shpopullimi i vendit i planifikuar nga qeveria

Kandidati për kryetar të Partisë Demokratike, Ibsen Elezi ka zhvilluar të enjten një takim me personalitete publike të vendit në kuadër të zgjedhjeve për kryetar të selisë blu.





Në takim, Elezi është shprehur me kritika ndaj qeverisë por nuk i ka kursyer as ndaj opozitës.

Sipas tij, shpopullimi i vendit është një problematikë që e ka konstatuar disa vite më parë, teksa thotë se kjo bëhet me planifikim nga ana e qeverisë.

“Kur fokusohemi tek sistemi i Edi Ramës, manipulimi i opinionit është në themel. Kur i has këtë problem edhe në PD, kjo është rrëmujë e madhe. Nuk kapesh një pikë referimi për këto. Rregullat dhe imazhi i kësaj partie është shumë i rëndësishëm për të krijuar shumicën në opinionin public. Ka të bëjë me faktin që më shumë dhe më qartë, ky sistem sulmohet nga ana e juaj.

Këtë mjegullnajë të opozitës në perceptimin dhe luftën ndaj sistemit, e kam hasur dukshëm në kohë e drejtimit të PD-së nga Lulzim Basha. Në shtator 2018, bashkë me avokatin hartuam një dokument që i bënim një analizë sistemin. E vlerësonim si një sistem nediktatorial ku problem kryesor është shpopullimi. Shumëkush më ka kundërshtuar.

Ndoshta më thanë se janë aludime. Pas 4 vitesh, kjo është një nga debatet. Jam bindur me kalimin e kësaj periudhe, kjo është e planifikuar. Jam bindur sepse edhe njerëzit e katapultuar në majë të sistemit, janë njerëz me mbështetje politike. Ka argumente dhe fakte se këta persona zgjidhen, qoftë edhe në pjesën e partive opozitare, kryejnë shërbime të caktuara. Jam fokusuar shumë tek pikëpamjet e PD-së. Ku do të mbështetet kjo parti, unë personalisht kam kohë që mundohem të jem konçiz në pikëpamjet konservatore që duhet të ketë PD-ja” – tha Ibsen Elezi.