Prishja e marrëveshjes mazhorance-opozitë për presidentin, Vasili: Estrada kaq ishte! TaoRama i zboi debilat

Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili ka reaguar të premten diskutimet e mazhorancës dhe opozitës, pas dështimit të paktit për zgjedhjen e Presidentit.





Në një deklaratë në rrjetet sociale, Vasili thotë se mazhoranca me marifete të trasha shtyu me disa orë propagandën me “debilat e dobishëm” (grupin e Alibeajt).

Po ashtu, Vasili shkruan në Facebook se tashmë “debilat e dobishëm”, në thjesht debila njëpërdorimsh.

Postimi i Petrit Vasili:

Nga debilë te “dobishem” ne thjesht debilë! Estrada TaoRama – AliBasha kaq ishte. TaoRama me ca marifete te trasha shtyu ca ore propagande me keta debilat e “dobishem”. Tani TaoRama u kthye ne fis, u tregoi munxat dhe i zboi ashtu siç zbohen debilat njeperdorimsh. Debilat e ” dobishem”, qe tani nuk i duhen as dreqit u kthyen thjesht ne debila totalē njeperdorimsh.