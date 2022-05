“Javët në vijim do të jenë kyçe”, Michel: Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për anëtarësim në BE

Presidenti i Këshillit Europian, Charles Michel ka deklaruar gjatë konferencës për shtyp me kryeministrin Edi Rama se angazhimi “ynë i plotë për integrimin e Shqipërisë në BE nuk do të ndryshojë kurrë”.





Charles Michel: Ndërkohë që flasim Rusia vazhdon të sulmojë Ukrainën dhe ne rrsim presioni ekonomik, ju falenderoj për mbështetjen e Shqipërisë, dhe si anëtar i Këshillit të Sigurimit, një mik dhe aleat i vërtetë.

Ne duhet të japim energji të reja këtij procesi të integrimit, me mënyra të reja për të menduar, që reformat të përshpejtohen, po punojmë për rezultate të prekshme, po bëjmë përshpejtimin e integrimit dhe të mos presim sa të plotësohen negociatat. Shqiperia iu ka përmbushur të gjitha kshtet për anëtarësim. Sot do të shkoj edhe në Muzeun tuaj Kombëtar. Është një simbol i trashëgimisë, pas termetit, ju mund të mbeshteteni te ne. BE mblodhi fonde për infrastrukturën, do të vazhdoni të mështeteni tek ne. Javët në vijim do të jenë kyçe.