“Jemi në rrugën e duhur”/ Rama në konferencë më Presidentin e KE-së: Kemi vullnetin e mirë për të luftuar krimin

Ka nisur në ambientet e kryeministrisë konferenca e përbashkët për shtyp ekryeministrit Edi Rama me Presidentin e Këshillit Europian, Charles Michel.





Kryeministri Edi Rama: Në raport me vizitat, intensitetin e komunikimit, mes Shqipërisë dhe BE, gjë që tregon se përtej vështirësive të procesit aspekteve të njohura të formalizimit të hapave të mëtejshëm për t’u hedhur jemi në një nivel krejt tjetër të bashkëjetesës në suazën politike evropiane si rezultat dhe i një vullneti gjithmonë e më të shprehur nga ana e BE, autoriteteve në Bruksel për ta afruar më shumë Ballkanin Perëndimor.

Përtej vështirësive të procesit, përtej aspekteve të moralizimit të hapave jemi në një nivel krejt tjetër të bashkëjetesës në suazën politike evropiane. Si rezultat edhe i një vullneti të shprehur nga ana e BE për ta afruar më shumë Ballkanit Perëndimor drejt BE. Jam i bindur se shqiptarëve nuk do ju duket e tepërt përsëritja e shprehjes së mirënjohjes së mbështetjes së BE në momentet më të vështira që nga pas tërmeti deri te periudha e pandemisë.

Nga ana tjetër dua të theksoj se ne ndjehemi shumë krenar që jemi pjesë e frontit të përbashkët që sot është front i së mirës kundër së keqes. Folëm me presidentin Michel për situatën e përgjithshme, por edhe sfidat për luftën në Ukrainë”, tha Rama.