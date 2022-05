“Mos humbim kohën!”, Balla thirrje Alibeajt pas dështimit të paktit për presidentin: S’do propozojmë deri raundin e 3-të!

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla i ka bërë thirrje Enkelejd Alibeajt të enjten që të ulen dhe të vazhdojnë negociatat.





Gjatë një komunikimi me gazetarët, Balla u shpreh se do t’i qëndrojnë marrëveshjes, duke mos bërë asnjë propozim deri në tre raundet e para.

“Kushtetuta është mbi çdo marrëveshje, këtë nuk e shkel dot askush. Dini gjë si mund të quhet njëri kandidat nëse nuk është depozituar me 20 firma? Kohen e kemi për të mos humbur edhe raundin e dytë. Kandidati që në raundin e dytë apo të tretë duhet të ketë vetëm firmat mbështetëse të opozitës. Këtë kusht edhe ju e keni dëgjuar.

Mendoj se duke thënë që deri në raundin e tretë kemi dakordësi me frymën e dokumentit të propozuar nga PD dhe pas raundit të tretë të kemi edhe ne të drejtën të propozojmë. Fryma e atij dokumenti mund të vlente dhe mund të vlejë deri në raundin e tretë, por me këto rregullime që ne kemi theksuar.

Mendoj që fakti që edhe grupet e tjera parlamentare të opozitës kanë kuptuar të njëjtën gjë që kemi kuptuar edhe ne. Përderisa Aliebaj ka kuptuar diçka tjetër duhet të rishikojë diskutimin. Megjithatë ne kohë jemi. Unë jam këtu në Kuvend non stop. Ja kam shprehur dëshirën për të vazhduar bisedimet. Ne do ti qëndrojmë marrëveshjes dhe nuk do të dorëzojmë emra deri në tre raundet.

Opozita duhet të sjellë emrat. Le të vijnë edhe me më shumë emra, jo vetëm 4. Nëse ti vë kusht, ose zgjidh një nga këto emra o s’ka, ti ja heq të drejtën mazhorancës. Ne do presim raundin e katër të të propozuar emra. Ne mund ta kishim propozuar që në raundin e parë dhe mund të kishte marrë 84 vota, por kushtetua nuk na i lejon këtë”, tha Balla.