“Nëse një vend tërhiqet nga sundimi i ligjit atij do i hiqen favoret”/ Presidenti i KE-së paralajmëron Shqipërinë pak para vizitës në Tiranë

Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, një ditë para vizitës së tij në Ballkanin Perëndimor, propozoi një reformë të procesit të anëtarësimit në BE si dhe një formim të një Komuniteti Gjeopolitik Evropian, në fjalimin e djeshëm në seancën plenare të Ekonomisë Evropiane dhe Komiteti Social.





Michel, i cili do të vizitojë Serbinë, Shqipërinë dhe Bosnje-Hercegovinën këtë javë, tha se problemi me procesin aktual të zgjerimit është se është “të gjitha ose asgjë”, gjë që krijon zhgënjim, duke shtuar se nevojitet një moment i ri. Ai tha se procesi duhet të jetë më i shpejtë, gradual dhe i kthyeshëm.

“Zgjidhja do të qëndronte në një integrim progresiv dhe gradual, tashmë gjatë procesit të anëtarësimit. Më shumë për më shumë. Për shembull, kur një vend plotëson standardet e nevojshme në një sektor të caktuar, ai mund të marrë pjesë aktive me një votë këshillimore në punën e Këshillit të Ministrave në varësi të agjendës. Vendi gjithashtu do të integrohej gradualisht në veprimet e BE-së, pasi konfirmohet pajtueshmëria e tij me acquis. Për shembull, në zona të caktuara të tregut të brendshëm, zona roaming e BE-së ose tregu i përbashkët i energjisë”, tha Michel.

Ai shtoi se, kur vendi të arrijë disa standarde, do të përfitojë edhe nga aksesi në programet evropiane dhe financimet që ofrojnë përfitime konkrete për qytetarët e tij.

Sipas Presidentit të Këshillit Evropian, në këtë proces duhet të integrohet edhe parimi i kthyeshmërisë.

“Një rikthim do të kishte ndikim të drejtpërdrejtë në nivelin e integrimit të vendit. Për shembull, nëse një vend tërhiqet nga sundimi i ligjit, disa nga përfitimet e fituara nga integrimi mund të hiqen prej tij”, tha Michel.

Përveç kësaj, tha ai, mosmarrëveshjet dypalëshe, shpesh të motivuara nga çështjet e pakicave, duhet të kenë vëmendje të veçantë dhe të menjëhershme.

Komuniteti Gjeopolitik Evropian

“Ne gjithashtu duhet të mendojmë përtej zgjerimit”, tha Presidenti Michel, duke shtuar se, ndërsa BE-ja merr një udhëheqje më të madhe gjeopolitike, pritshmëritë ndërkombëtare të Bashkimit tonë po rriten gjithashtu, veçanërisht nga një numër fqinjësh të BE-së që duan një marrëdhënie të re me të.

“Kjo buron nga një vëzhgim themelor: ekziston një bashkësi gjeopolitike, e cila shtrihet nga Rejkjaviku në Baku apo Jerevani, nga Oslo në Ankara… Jam plotësisht i bindur se kësaj hapësire gjeografike duhet t’i japim një realitet politik. Dhe ne duhet ta bëjmë menjëherë”, tha ai.

Ai tha se kjo iniciativë në asnjë mënyrë nuk synon të zëvendësojë zgjerimin, por edhe se nuk është garanci që ata që marrin pjesë një ditë do të jenë anëtarë të Bashkimit Evropian.

Michel bëri thirrje për formimin e Komunitetit Gjeopolitik Evropian, qëllimi i të cilit do të ishte krijimi i konvergjencës dhe thellimi i bashkëpunimit operacional për të adresuar sfidat e përbashkëta dhe për të promovuar paqen, stabilitetin dhe sigurinë në kontinent.

“Ballkani Perëndimor, vendet e asociuara të Partneritetit tonë Lindor dhe vendet e tjera evropiane me të cilat kemi marrëdhënie të ngushta vijnë në mendje së pari”, tha Michel.

Ai propozoi që krerët e shteteve ose qeverive të vendeve pjesëmarrëse të marrin drejtimin dhe të takohen të paktën dy herë në vit, ku politika e jashtme është një fushë kryesore e bashkëpunimit brenda këtij Komuniteti. Ministrat e Jashtëm do t’i bashkoheshin Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së rregullisht, dhe formacionet e tjera të Këshillit mund të ndjekin të njëjtin shembull.

“Theksi do të vihej edhe në shoqërimin me programe socio-ekonomike të cilat nuk kërkojnë harmonizim rregullator, por që mund të sjellin përfitime konkrete reciproke. Për shembull, Erasmus, programi i kërkimit dhe zhvillimit Horizon, ose infrastruktura e transportit dhe energjisë”, tha Michel.

Ai tha se kishte filluar të konsultohej me 27 liderët për këtë temë dhe se do ta vendoste atë në axhendën e Këshillit tonë Evropian të qershorit.

“Dhe unë do të propozoj mbajtjen e një konference rreth verës. Ai do të mbledhë së bashku liderët e BE-së dhe ata të vendeve partnere të interesuara, në mënyrë që të diskutojnë opsionet konkrete të këtij projekti të ri të përbashkët. Dhe unë do të organizoj, në koordinim me presidencën franceze, një takim me liderët e BE-së dhe të Ballkanit Perëndimor në qershor, në margjinat e Këshillit tonë Evropian”, tha Michel.

Propozimet e tij vijnë një javë pasi Presidenti i Francës Emmanuel Macron propozoi atë që duket të jetë një koncept i ngjashëm – një Komunitet Politik Evropian.

E.D