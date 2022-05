Rrahën dhe përdhunuan vajzën e re, e hodhën në det për ta zhdukur, gjykata dënon përjetë shqiptarin dhe grekun (FOTO)

Gjykata e Apelit me Juri të Përzier të Athinës i dha fund gjyqit për [përdhunimin e vajzës së re Eleni Topaloudi dhe shpalli përgjithmonë fajtor të rinjtë me origjinë shqiptare.





Gjyqtarët dhe juristët morën njëzëri vendimin e tyre, në seancën e të cilit babai i studentes së pamposhtur shpërtheu në lot. Gjykata, duke miratuar propozimin e mëparshëm të prokurorit, në thelb ndoqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë , sipas të cilit të dy të akuzuarit me origjinë shqiptare u dënuan për krimet e vrasjes me paramendim dhe përdhunimit në grup ndaj studente e re në vitin 2018 në Rodos.

Vlen të theksohet se prokurorja ndër të tjera në fjalën e saj kishte deklaruar: “Vrasja është kryer nga të dy të pandehurit për t’i mbyllur gojën vajzës. Nëse dikush nuk donte, ai do t’ju thërriste për ndihmë. “Të gjitha veprimet e tyre të mëvonshme dëshmojnë se gjithçka është bërë bashkë, me plan dhe me mashtrim”.

Sipas propozimit të prokurorit nuk ka pasur pëlqim nga ana e viktimës në lidhje me të akuzuarin. “Nëse Eleni do të kishte pranuar të gjithë këtë skenë, do të ishte ende gjallë, gjithçka do të kishte përfunduar qetë dhe bukur. Kur e kanë parë që ajo ka reaguar, kanë ushtruar dhunë dhe e kanë detyruar të kryejë marrëdhënie. Në maturi të plotë vendosën ta shfarosnin. Atë e rrahën, e torturuan , e hodhën të gjallë në det për t’u zhdukur ”, tha prokurori.

Kujtojmë se dy të pandehurit gjatë kërkimit të faljeve në gjyq fajësuan njëri-tjetrin për krimin e rëndë. Në shkallë të parë janë dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e vajzës dhe me 15 vite burg për përdhunim të saj.

Më në fund, sot gjykata hodhi poshtë pretendimet e pavarura të të akuzuarve, ndërsa mbrojtja aktualisht kërkon njohjen e faktorëve lehtësues.

Magda Fyssa dhe deputeti i SYRIZA-s, Nikos Voutsis ishin në gjykatë në shenjë mbështetjeje për prindërit e studentit. I pranishëm në sallën e gjyqit ishte edhe deputeti i MERA25, Kriton Arsenis.