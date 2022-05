“Shumë zhurmë për asgjë?”/ Prishet marrëveshja mazhorancë-opozitë për zgjedhjen e Presidentit të Republikës

Mazhoranca dhe opozita kanë hasur një ngërç të premten përsa i përket zgjedhjes së Presidentit të ri të Republikës, pasi marrëveshja që ata kishin arritur më herët është prishur. Partia Demokratike anuloi sot mbledhjen e grupit parlamentar të PD-së, pas një deklarate të dalë nga Partia Socialiste, sipas së cilës propozimet e PD-së duhet të shoqëroheshin me firmat e 20 deputetëve.





Më pas, Enkelejd Alibeaj akuzoi socialistët se e prishën konsensusin e arritur mes palëve për Presidentin, duke iu referuar një deklaratë të Taulant Ballës që ka thënë se PD duhet ta propozojë kandidatin me firmat e saj.

“Veprimet, aktet tona janë bërë në sy të publikut. Ne e filluam këtë proces për të krijuar një proces për zgjedhjen e presidentit të shqiptareve, një figurë mbi palët, neutrale, proces gjithëpërfshirës. Ju tashmë jeni dëshmitarë që përmblidhte një sërë kriteresh dhe një procedurë që të ti jepte jetë konensualitetit mes palëve. Opozita do të ecte në një proces publik të identifikimit të përzgjedhjes së 4 kandidaturave. Ne kemi pasur dje një mbledhje që do të vazhdonte edhe sot. Nuk e di pse arsyeja ka qenë pikërisht cilësia e kandidatëve dhe sot ka pasur një tërheqjen nga ana e Partisë Socialiste, edhe nga kontaktet që kanë pasur. Ne do të identifikonim 4 kandidatura, PS do të zgjidhte 2 dhe më pas do të zgjidhej një kandidaturë konsensuale dhe akti i fundit do të ishte që ‘një komision i përbërë nga 6 anëtarë shqyrtojnë 2 kandidatët e përzgjedhur dhe bien dakord për përzgjedhjen dhe propozimin e përbashkët të njërit prej tyre’. Dhe kandidatura më pas i nënshtrohet më pas votimit në seancë plenare. Pra, propozimin e përbashkët. Kjo do të ishte si shenjë e fortë energjike që nuk do të kishte lojëra apo shmangie. Por PS ka thënë tashmë që kandidatura duhet të ketë vetëm firmat e PD-së”, theksoi Alibeaj.

Si u arrit marrëveshja midis socialistëve dhe demokratëve?

Në takimin e fundit mes socialistëve dhe demokratëve, u arrit një marrëveshje verbale për zgjedhjen e presidentit të ri. Palët ranë dakord që Partia Demokratike të propozojë në dy raundet emrat dhe shumica parlamentare mund të japë ose jo dakordësinë.

Diskutimet vijuan për mbi një orë, ndërsa mazhoranca dhe opozita arritën marrëveshjen e parë në procesin e zgjedhjes së Presidentit. Grupi ndërmjetës i Partisë Socialiste pranoi të tërhiqet nga prezantimi i kandidaturave në dy raundet e ardhshme, duke ia lënë këtë të drejtë vetëm opozitës, siç kërkohej nga demokrati Enkelejd Alibeaj.

Marrëveshja erdhi pas insistimit edhe të opozitarëve të tjerë në tryezë. Fatmir Mediu, Mesila Doda dhe Agron Duka detyruan Alibeajn të pranonte që diskutimi të kalonte te kandidaturat konkrete. Përballë dyshimit të pakicës parlamentare, mazhoranca kërkoi që sinqeriteti i saj të mos komentohej, por të vihej në provë.

“Na vini në provë, na sillni emrin. Shihni sa seriozë jemi me këtë proces”, tha Damian Gjiknuri.

Por, marrëveshja e arritur midis palëve, nuk ka mundur të materializohet në diçka komkrete. Nëse nuk ka dakordësi për kandidaturat deri në raundin e tretë që kërkojnë shumicë të cilësuar me 84 vota, socialistët më pas do të dalin me propozimet e veta në dy raundet e fundit, që mundësojnë zgjedhjen e Presidentit të ri me shumicë të thjeshtë prej 71 votash.

Konferenca e Kryetarëve

Ndërkohë, në Konferencën e Kryetarëve, Enkelejd Alibeaj, përsëriti edhe njëherë qëndrimin se presidenti i ri duhet të jetë i dakordësuar dhe jo i njërës palë apo tjetrës. Gjatë fjalës së tij, Alibeaj u shpreh se kreu i shtetit duhet të zgjidhet në 3 raundet e para që të ketë besueshmëri, ndërsa shtoi se opozita u bë pjesë e procesit që të mos krijojë alibi për palën tjetër e ta çojë procesin në raundin e katërt.

“Procesi duhet të ketë legjitimitet. Presidenti duhet të jetë i gjithë shqiptarëve, jo i njërës palë apo tjetrës. Qëndrimi ynë është publik. Jua kemi dhënë dhe në mënyrë të shkruar. Përmbajtja e dokumentit është bazuar në pak çështje, por të rëndësishme. Kushtetuta parashikon që në 3 raunde, presidenti duhet të zgjidhet me 84 vota. Ne morëm pjesë në proces për të mos krijuar alibi që pjesa tjetër të shkojë në raundin e katërt dhe të thotë ata nuk erdhën. Pavarësisht ndryshimeve të 2008-s thelbi mbetet, në tri raundet e para duhen 84 vota. Kjo është arsyeja e parë se përse është e nevojshme që presidenti të zgjidhet në këto tri raunde. Sot 95% të pushteteve i ka marrë njëri krah, një zhbalancim i rendit institucional. Kjo mazhorancë nuk e ka legjitimitetin real për të zgjedhur presidentin”, tha Alibeaj.

Rithemelimi kundër negociatave me mazhorancën

Deputeti i PD, Tritan Shehu, anëtar i Komisionit të Rithemelimit ka bërë thirrje që demokratët të mos mbështesin Enkelejd Alibeajn në negociatat me PS për zgjedhjen e presidentit të ri.

Me anë të një postimi në Facebook thotë se mbledhja e ditës së djeshme, ku për herë të parë pati dakordësi mes opozitës dhe mazhorancës, ishte “komedi politike” dhe lojë antidemokratike që po i shërben Ramës për të arritur votat e nevojshme.

Sipas Shehut, Rama do të zgjedhë presidentin e tij por do të propozohet nga Alibeaj në raundin e dytë ose të tretë nëse do të arrijë të marrë 20 firmat e opozitës.

“Të nderuar deputetë të PD, mos u bëni pjesë e qëllimit të mbrapshtë Rama-Alibeaj: Një pseudo e mini-opozitë për të arritur PS-ja 84 votat e nevojshme! Ky ishte konkluzioni i djeshëm i asaj komedie politike të shfaqur tek Kryesia e Kuvendit, e dirigjuar nga ‘shkopi’ i Ballës dhe me një anturazh ‘korist’ në sfond. Alibeaj, pikërisht në fund të atij ‘takimi’ dekonspiroi thelbin e tij kur foli për një ‘opozitë për të arritur 84 votat’. Pra një ‘opozitë’ me 7-10 depuetë, që si shtesë e votave të disponueshme të PS, të arrijnë në numrin e cilësuar të votimit. Pikërisht, aq sa i duhet Ramës për të zgjedhur i maskuar si liberal një President të tij, pse jo edhe të “propozuar” sa për aparencë nga Alibeja&Co, nqs ai do të siguronte 20 firma propozuesish… Dhe kjo mund të ndodhë edhe në raundin e dytë ose të tretë, nqs Alibeaj&Co do të arrijë të “peshkojë” këto 20 firma opozitarësh koshiente për dëmin e madh që po i bëjnë demokracisë në shkëmbim të… …ose që akoma nuk po arrijnë të shikojnë realitetin e të kuptojnë qartë ku synon kjo lojë antidemokratike, që po luhet në shërbim të forcimit të këtij regjimi. Prandaj ju lutem…mos u bëni pjesë e asaj që do t’ju ndante përfundimisht me elektoratin tuaj demokrat. Dhe një deputet pa elektorat nuk është deputet, ai mund të jetë vetëm një rrogëtar…por që shpejt do t’i duhet ta lërë edhe atë”, shkruante Shehu.

23 deputetët që mbështetën paktin Alibeaj-Balla

Kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj thirri një mbledhje me deputetët për të diskutuar mbi paktin që arriti me socialistët, sipas të cilit opozita do të propozojë emra në raundin e dytë dhe të tretë për Presidentin.

Më herët ishte vënë në dyshim nëse Alibeaj do të bënte bashkë 23 deputetë, pasi Kushtetuta përcakton se duhen 20 firma për të propozuar një kandidat.

Rreth 60 minuta para takimit me deputetët, Alibeaj pati një takim në kryesinë e Kuvendit edhe me Mesila Dodën e PDIU-së dhe Fatmir Mediun e PR-së.

Deputetët e pranishëm

Lindita Meteliaj

Andia Ulliri

Seladin Jakupllari

Merita Bakiu

Kastriot Piroli

Kreshnik Collaku

Ferdinad Xhaferri

Lefter Geshtenja

Dhurata Cupi

Saimir Korreshi

Gazment Bardhi

Bledjon Nallbati

Orjola Pampuri

Xhelal Mziu

Jorida Tabaku

Eralda Bano

Dash Sula

Flamur Hoxha

Enkelejd Alibeaj

Arbi Agalliu

Gerta Bardeli

Zef Hila

Ramadan Likaj

Alibeaj: E rëndësishme është të jetë proces i përbashkët

Kandidatët për presidentë duhet të kenë mbështetjen nga të gjitha grupet parlamentare, ka theksuar të enjten Kreu i Grupit Parlamentar të PD-së Enkelejd Alibeaj.

Pas mbledhjes së sotme, Alibeaj u shpreh se ky është një proces që i jep presidentit të vendit legjitimitetin e duhur për t’u njohur më pas nga të gjitha palët.

“Nuk marr garanci as nga Balla as nga Rama, as nga Gjiknuri por vetëm nga grupi parlamentar demokrat. Procedura është e qartë. Ky nuk është proces farsë por një proces që i jep presidentit legjitimitetin e duhur. Lexojeni dokumentin tonë. Është i qartë dhe i saktë. Ajo kandidaturë që do dalë e mbështetur do ketë edhe mbështetjen me firma të secilës palë si garanci që nesër të mos thonë që nuk na pëlqen. Lexojeni. E ka lexuar zotëria. Madje tha e kam lexuar me shumë kujdes. Duhet dhe është kusht që duhet të mbështetet nga të gjithë. 20 firma? E rëndësishme është që të jetë proces i përbashkët. Hapat duhen respektuar në mënyrë strikte. Nëse shihet që ka cedim apo shmangie është e thjeshtë. Po ta lexosh dokumentin e thotë qartë që duhen respektuar rigorozisht por kur ka shmangie të detyrimeve konsiderohet fyerje por do bëhet edhe publike. Ia kemi detyrim publikut shqiptar ta bëjmë publike. Nuk është çështje mbështetje apo jo. Janë deputetët që marrin pjesë. Kolegët duhet që të bëjnë çfarëdolloj tentative për të eksploruar konsultimin me deputetët deri në mënyrë individuale. Ky është proces që duhet t’u krijojë hapësirë deputetëve të parlamentit shqiptar”, deklaroi Alibeaj.

Ndërkohë, ai iu përgjigj akuzave të Rithemelimit për thirrjen e mbledhjes së grupit pa miratimin e kryesisë, duke thënë se mbledhjet janë caktuar gjithmonë në fund të çdo takimi të demokratëve.

“Sot shumica 26 kolegë iu përgjigjën me përgjegjshmërinë më të madhe pjesëmarrjes në mbledhjen e grupit parlamentar. E rëndësishme është që kolegët tanë thanë këtë gjë. Zëri i shqiptarëve duhet të dëgjohet. Është e logjikshme që vendimet t’i marrë i gjithë grupi parlamentar. Do të jetë kandidaturë që sipas dokumentit tonë duhet të ketë mbështetje të përbashkët nga të gjitha palët”, tha Alibeaj.

Balla nuk heq ‘dorëzohet’, thirrje Alibeajt: Mos humbim kohën!

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla i ka bërë thirrje Enkelejd Alibeajt të enjten që të ulen dhe të vazhdojnë negociatat. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Balla u shpreh se do t’i qëndrojnë marrëveshjes, duke mos bërë asnjë propozim deri në tre raundet e para.