Ambasadorët mes komunitetit LGBTQI në paradën e krenarisë në Tiranë (FOTOT)

Me moton “Ne jemi familje”, anëtarët e komunitetit LGBTQI+ kanë mbajtur paradën e krenarisë.





Ambasadorja e SHBA-së, Yuri Kim, ambasadorja e Suedisë, Holandës dhe Gjermanisë dhe kreu i delegacionit të BE-së në Tiranë janë solidarizuar me këtë marshim.

Ata mbajnë marshim përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit” më pas do të përshkojnë zonën e Bllokut dhe më pas do të vendosen në sheshin “Nënë Tereza” ku do të mbahet dhe një koncert.

Ajo që vihet re se asnjë politikan shqiptar nuk i është solidarizuar këtij marshimi solidarizues.