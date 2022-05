Anija e qymyrit “plot” me kokainë në Portin e Durrësit! Pse trafikantët nuk zgjodhën “kamuflimin” me banane

Deri në orët e vona të mbrëmjes së djeshme është punuar me intensitet për të shkarkuar anijen me qymyr, ndërsa përfaqësues të agjencive të ndryshme ligjzbatuese shqiptare me në krye task-forcën permanente janë prezentë në këtë proces. Burime nga grupi i hetimit thanë për gazetën “Panorama” se është shkarkuar afro 50 për qind e ngarkesës së qymyrit (6500 tonë ngarkesa e plotë në anije), por nuk është gjetur sasi tjetër droge.





NGARKESA E KOKAINËS, “JETIME”

Ndërkohë që është zbuluar sasia e konsiderueshëm e ngarkesës me kokainë pas sinjalizimit të ndërkombëtarëve, ajo që nuk dihet deri më tani është se kush e porositi drogën dhe ku do të përfundonte ajo. Ndërsa në shumicën e rasteve janë arrestuar vetëm transportuesit, në rastin e fundit, Policia deri më tani nuk ka prangosur asnjë person.

“Po mbikëqyrim të gjithë procesin e shkarkimit. Deri tani kemi shkuar në gjysmën e punës. Por nuk është se kemi gjetur sasi tjetër lënde narkotike përveç dy çantave me 53 pako që zbuluam ditën e parë të operacionit.

Po monitorojmë procesin dhe të shohim nëse ka apo jo sasi tjetër droge në ngarkesën e qymyrit, i cili ndodhet rifuxho në hambarin e anijes ‘Unistream’, e cila ka kapiten një rus dhe transportonte 6500 tonë qymyr. Deri tani kemi marrë në pyetje përfaqësues të kompanisë porositëse dhe ekuipazhin dhe të dy palët e kanë mohuar të kenë pasur dijeni për praninë e lëndës narkotike në ngarkesën e qymyrit që fillimisht është nisur nga Kanadaja, por porti i fundit para atij të Durrësit është porti i Barranquilla në Kolumbi”, thanë burime nga grupi i hetimit.

PSE U ZGJODH QYMYRI?

Të njëjtat burime konfirmojnë faktin se tashmë me sekuestrimin e mbi 1 toni kokainë të ardhur me kontejnerë nëpërmjet Amerikës Latine, ka bërë që trafikantët të gjejnë alternativa të tjera, deri diku më të sigurta, për të kryer transportimin e lëndës narkotike. Fakti që qymyri nuk kalon në skaner, ka bërë që trafikantët ta shikojnë si një mundësi të mirë dhe me më pak risk për të kryer aktivitetin e tyre të transportimit të drogës.

“Pak kohë më parë është urdhëruar që pjesa më e madhe e kontejnerëve të kalojnë në skaner dhe ata që vijnë nga Amerika Latine duhet të kalojnë të gjithë. Skaneri dihet që zbulon. Në këto kushte, trafikantët e kanë braktisur tashmë këtë mënyrë të transportit të drogës dhe, me sa duket, nisën të përdorin ngarkesat rifuxho të qymyrit të gurit, i cili nuk kalon në skaner.

Por ata harrojnë që atje ku niset droga, ata janë të mbikëqyrur nga agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit, siç është edhe rasti konkret. Ne u informuam nga partnerët dhe ja ku është rezultati”, theksuan burime nga grupi hetimor.

Mësohet se anija është e “Unistream”, me flamur të Antigua Barbuda, nga Ishujt Karaibe, ishte nisur nga porti i Monrealit në Kanada me datë 2 prill, ndërsa më pas, në datë 5 maj, ka mbërritur në portin e Baie Comeau (Kanada), në datën 21 prill anija është ankoruar në portin e Port-au prince Haiti (Haiti), ndërsa me datë 26 prill ka bërë stacionin e fundit para se të mbërrinte në portin e Durrësit në portin Barranquilla në Kolumbi.

Në datën 16 maj, anija “Unistream”, me kapiten një shtetas rus, mbërriti në portin detar të Durrësit. Vetëm në dy vitet e fundit në portin e Durrësit janë zbuluar mbi 1 ton lëndë narkotike e llojit kokainë e ardhur nga Ekuadori dhe Kolumbia apo nga vende të tjera prodhuese të Amerikës Latine, shkruan Leonidha Musaj.

POLICIA VIJON KONTROLLET NË ANIJEN ME KOKAINË, TEKSA PRET DEA-N Nga e hëna punonjës të policisë, qen antidrogë dhe palombarë po kontrollojnë anijen “Unistream” që vinte nga Kolumbia, mes dyshimeve se është trafikuar një sasi më e madhe se 60 kilogramë kokainë, shkruan BIRN në një artikull.