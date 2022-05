Gledis Nano zbut tonet për finalen e 25 Majit: Nuk do të ketë shtetrrethim!

Drejtori i Policisë së Shtetit, Gledis Nano ka zbutur tonet për masat e policisë në 25 Maj. Gjatë një prononcimi për gazetarët, Nano tha se nuk duhet të ketë panik mes qytetarëve, pasi policia i ka marrë masat për mbarëvajtjen.





“Këto ditë është thënë që ne 25 maj do ketë një shtetrrethim. Dua tu bëj me dije e tu kërkoj mirëkuptim qytetareve që data 25 do jetë ditë feste. Mos përhapim panik lidhur me shtetrrethime. Patjetër që do ketë bllokim të rrugëve. Tirana do jetë e bllokuar për ata që duan të vijnë në Tiranë.

Masat e marra deri më tani janë masa që i kanë ndarë që në ardhje të dy tifozeritë. Po kështu e fun- zon që do jenë në Tiranë, janë marrë masa që të mos lejohen dy tifozeritë të krijojnë përplasje.

Është e vërtetë që tifozeritë kanë dhe ultras apo tifozë me tendenca të dhunshme e huligane, por kjo është një ditë feste e duhet të jetë promovim i vlerave të qytetarëve evropianë.

S’do lejojmë kurrsesi që një pakicë e vogël tifozësh që nën efektin edhe të pijeve alkoolike apo adrenalinës që shkakton sporti të prishin imazhin e vendit tone.

Jemi në bashkëpunim me autoritetet e huaja me qëllim identifikimin e këtyre personave e masat do jenë profesionale që këto akte të mos ndodhin”, tha drejtori i Policise se Shtetit Gledis Nano.