Petrit Vasili komenton Rezolutën e PE-së për Shqipërinë, Vasili: Shuplakë fytyrës qeverisjes së Ramës! I dha fund dokrrave propagandistike!

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, ka reaguar në lidhje me rezolutën e miratuar nga Parlamenti Evropian për Shqipërinë. Përmes një postimi në Facebook numri dy i LSI-së e cilëson rezolutën si një skaner asgjësues të qeverisjes së falimentuar të kryeministrit Rama.





Teksa nënvizon disa nga pikat kyçe të rezolutës, duke filluar nga mos dënimi i krimeve zgjedhore dhe deri te deri te ndryshimet jokonsensuale kushtetuese, Vasili thekson se ky dokument është një shuplakë në fytyrë për maxhorancën socialiste.

POSTIMI I PLOTË

Rezoluta e Parlamenti Europian, skaner asgjesues qeverisjes se falimentuar te Rames!

Rezoluta e Parlamentit Europian miratuar ne 19 maj eshte nje shuplake fytyres qeverisjes se Rames.

Marrin fund dokrrat propagandistike te Rames dhe del ne driten e diellit falimentimi i plote ne cdo fushe i qeverisjes se tij deshtake.

Rezoluta eshte shume e qarte dhe ja cfare konstatohet ne menyre shteruese ne te:

shpreh keqardhje për mungesën e dënimeve përfundimtare në rastet e blerjes së votës në nivele të larta;

shpreh keqardhje për ndryshimet jokonsensuale të kushtetutës dhe ligjit zgjedhor nga mazhoranca qeverisëse përpara zgjedhjeve të përgjithshme

rithekson nevojën për të konsoliduar më tej reformën administrative territoriale si pjesë e agjendës më të gjerë të decentralizimit me qëllim garantimin e autonomisë fiskale lokale dhe fuqizimin e bashkive për të ofruar shërbime publike me cilësi të lartë;

Nënvizon nevojën për të përmirësuar koordinimin brenda shërbimit, vlerësimin dhe monitorimin e reformave në lidhje me BE-në, për të çuar përpara decentralizimin, modernizimin dhe depolitizimin në mbarë vendin e shërbimit civil dhe për të mundësuar kushte për kryerjen e regjistrimit të ardhshëm të popullsisë në përputhje me standardet ndërkombëtare mbi transparencën dhe konfidencialitetin,

Vëren nevojën për përmirësim urgjent për lirinë e shprehjes, pavarësinë e medias dhe pluralizmin dhe shqetësohet për mungesën e progresit në këtë fushë, pasi Shqipëria ka rënë tetë vende në ‘Indeksin Botëror të Lirisë së Shtypit’ të Reporterëve pa Kufij që nga viti 2018;

rithekson shqetësimet e tij të rënda në lidhje me ‘paketën anti-shpifje’ të propozuar më parë

Shpreh shqetësim serioz për rrjedhjet masive të të dhënave personale; u bën thirrje autoriteteve shqiptare të rrisin parandalimin, të sigurojnë llogaridhënie për keqpërdorimin e të dhënave

Rikujton nevojën për të garantuar në mënyrë efektive të drejtën për lirinë e tubimit paqësor pa masa arbitrare ose diskriminuese dhe vë në dukje rëndësinë e adresimit të pretendimeve për sjellje të pahijshme të policisë dhe hetimin dhe ndjekjen penale të përdorimit joproporcional të forcës;

Thekson detyrimin e autoriteteve shqiptare për të vazhduar eliminimin e korrupsionit dhe aktiviteteve kriminale nga të gjitha fushat e jetës publike, duke përfshirë procedurat e prokurimit publik dhe financimin e partive politike; vëren se Shqipëria ka rënë me 27 vende në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të Transparency International për vitin 2021, që nga viti 2016; shpreh shqetësimin për mbikëqyrjen dhe përgjegjshmërinë e dobësuar për prokurimin publik dhe shpenzimet e ndihmës së huaj gjatë Pandemisë dhe kërkon një korrigjim të shpejtë për mangësitë;

nënvizon nevojën për të marrë masat e nevojshme për të eliminuar efektet anësore të verifikimit, të tilla si procedimet e gjata, një shkallë e ulët pastrimi dhe një numër i lartë i çështjeve;

shpreh keqardhjen që dënimet në rastet që përfshijnë zyrtarë të nivelit të lartë mbeten ende të kufizuara, gjë që nxit një kulturë të mosndëshkimit;

thekson se reforma e sistemit gjyqësor sipas hartës së re të gjyqësorit duhet të marrë në konsideratë opinionet e palëve të interesuara dhe kushtet socio-ekonomike të grupeve vulnerabël dhe të përmirësojë aksesin në drejtësi dhe procesin e duhur ligjor;

Nënvizon rëndësinë e ndërmarrjes së veprimeve vendimtare kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit duke siguruar një histori të qëndrueshme të hetimeve proaktive, ndjekjes penale dhe dënimeve përfundimtare për korrupsion të nivelit të lartë.

Inkurajon Shqipërinë të përmbahet nga krijimi i një skeme shtetësi për investim, e cila mund të përbëjë rreziqe serioze sigurie, pastrim parash, korrupsion dhe evazion fiskal;

Nënvizon se thjeshtimi dhe modernizimi i sistemit tatimor dhe mbledhja e përmirësuar e taksave do të lehtësonte menaxhimin e shpenzimeve publike dhe deficitin përballë rritjes së çmimeve të energjisë dhe ushqimeve;

Thekson se përmirësimi i qeverisjes, transparenca, siguria ligjore, përfshirja dhe dialogu social janë thelbësore për stimulimin e investimeve të huaja direkte dhe mbajtjen e punëtorëve të kualifikuar; bën thirrje për një përfshirje kuptimplote të shoqërisë civile dhe palëve të tjera të interesuara në debatin mbi veprimet e politikave;

shpreh keqardhjen që ndarja e buxhetit 2021 për arsimin ishte vetëm 2,7 % e PBB-së së Shqipërisë; bën thirrje për rritjen e investimeve në modernizimin e sistemit arsimor për të siguruar cilësinë dhe gjithëpërfshirjen e tij;

Shpreh shqetësime për rishikimin e hartës së rrjetit të zonave të mbrojtura, e cila nuk duhet të kontribuojë në degradimin e mjedisit në zonat bregdetare dhe ligatinore të kërcënuara të pasura me biodiversitet të Shqipërisë;

Kërkon një rishikim të strategjisë kombëtare për menaxhimin e mbetjeve për 2018-2035 duke u fokusuar në metodat më të sofistikuara të riciklimit në përputhje me standardet e BE-

kujton se projektet e infrastrukturës, përfshirë portin e Durrësit, duhet të jenë në përputhje me standardet e BE-së për prokurimet publike të përfshira në Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit;

I bën thirrje qeverisë shqiptare të vazhdojë promovimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe rritjen e integrimit rajonal gjithëpërfshirës që vendos bashkëpunim të barabartë midis të gjashtë vendeve, duke forcuar më tej përafrimin me standardet dhe acquis të BE-së duke zbatuar dhe zhvilluar Tregun e Përbashkët Rajonal.

Keto deshtime shume te renda te Rames, qe vetem thellohen, jane shkaku i vertete, qe Negociatat per Anetaresim ne BE nuk hapen.

Rama punon vetem kunder integrimit ne BE sepse funksionimi i shtetit ligjor dhe asgjesimi i pandeshkueshmerise qe BE kerkon e vene me shpatulla pas murit ate.