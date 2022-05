Rezoluta e PE për Shqipërinë, Meta konferencë urgjente: Shqetësim për klimën e polarizuar politike

Presidenti Ilir Meta ka nisur të shtunën një konferencë urgjente për mediat në orën 11:15 në ambientet e institucionit të Kreut të Shtetit.





Në fjalën e tij, Meta ka vleresuar miratimin e rezolutes per Shqiperine ne Parlamentin Evropian, por ka renditur te gjitha shqetesimet e ngritura ne raport dhe detyrat qe ka me tej vendi yne.

“Meqë keni qenë të angazhuar me ecurinë e negociatave mendova një ditë më të qetë për çështjen e çeljes së negociatave me BE.

Dua të vlerësoj sot rezolutën e miratuar në PE. Dua të vlerësoj mbështetjen e gjerë politikë ndaj perspektivës për anëtarësim të plotë të Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut dhe gjuhën e drejtpërdrejt të përshkrimit të situatës në vendin tonë e atyre detyrave që pritet të përmbushen nga Shqipëria në vazhdim.

Rezoluta kujton se anëtarësimi përfundimtar varet nga reforma të qëndrueshme, te thella e pakthyshme, duke nisur nga sundimi i ligjit.

Rezoluta shpreh shqetësim për klimen e polarizuar politike e mungesën e bashkëpunimit të qëndrueshëm partiak.

Shpreh keqardhje për ndryshimet jokonsensuale të kushtetuës e kodit zgjedhor nga mazhoranca qeverisëse para 25 prillit.

Rezoluta bën thirrje politikës shqiptare të tregojë maturi, të rrisë demokracinë e integritetin konkurrues brenda partiak.

Shpreh shqetesim për mungesën e dënimeve përfundimtare për rastet e blerjes së votës.

Shpreh nevojën për të përmirësuar demokracinë pjesëmarrëse përfshirë miratimin e një ligji për referendumet.

Shpreh nevojën për përmirësim urgjent të lirisë së shprehjes.

Shqetësohet për mungesën e progresit se ka rënë me 8 vende për lirinë e shtypit.

Kërkon që autoritetet të zbatojnë politikës të tolerancës zero kundër frikësimit e dhunës ndaj mediave.

Shpreh shqetësim për rrjedhjet masive të të dhënave personale”, theksoi Meta mes tw tjerash.