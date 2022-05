Tre plumba në zemër para 3 vitesh në Brazil! Inskenimi i vrasjes së shqiptarit nga pronari italian dhe e dashura e tij

Një dosje e hapur edhe për vrasjen e 28- vjeçarit Alban Gropçaj, punëtori shqiptar banues në Vicoforte në Itali, i cili mbeti viktimë e të shtënave tri vite më parë në Caucaia të Brazili, në Prokurorinë Publike të Cuneost.





Ky lajmi vjen pas kthesës së bujshme që çoi në aktakuzën ndaj Guido Bertola-s, një sipërmarrës artizan nga Mondovi, nga autoritetet braziliane pak javë më parë, si nxitës i dyshuar i krimit.

Gjatë orëve të vona të mbrëmjes së 18 shkurtit 2019, Gropcaj dhe Bertola, punëdhënësi i tij, ishin bashkë në qytetin që ndodhet dymbëdhjetë kilometra larg Fortalezës. Ata sapo kishin dalë nga një restorant italian, kur dy kriminelë me motoçikleta iu afruan, duke e qëlluar me tre plumba, dy në kokë dhe një në shpatull.

Deri tani, besohej se tragjedia ishte pasojë e një grabitjeje që përfundoi keq. Ky është versioni që Bertola ka dhënë gjithmonë para hetuesve, duke shpjeguar se viktima është vrarë ndërsa kishte luftuar me autorët.

Prokurori i Cearës, megjithatë, beson se ishte një skenë e krijuar nga vetë sipërmarrësi, e nxitur nga interesa të paspecifikuar financiarë. Vetë darka do të ishte thjesht një pretekst për të joshur punëtorin e ri në rrugë dhe për ta vrarë atë. Rrethana të ndryshme kishin kontribuar në përfundimin e prokurorit Jairo Pequeno Neto, pas tri vitesh hetime:

“Në aksident nuk është marrë asgjë, gjë që do të përjashtonte një grabitje. Nga hetimet rezultoi gjithashtu se makina që drejtohej nga italiani ishte e parkuar, në vijë të drejtë, me dyer të mbyllura, pranë trotuarit dhe në momentin e mbërritjes së vrasësve, nuk është dëgjuar asnjë frenim. Ndaj duket se italiani ka parkuar mjetin në pritje të kriminelëve”.

Sipas hetimeve, viktima nuk kishte armiq në Itali dhe aq më pak në Brazil, pasi kishte vetëm katër ditë që ndodhej në Kaukaj. Dëshmitarët pohuan gjithashtu se ndodhja e grabitjeve gjatë natës në lagje nuk është e zakonshme”. Bertola, megjithatë, nuk është i vetmi i dyshuar. Një brazilian, që besohet të jetë një nga dy autorët e krimit, u arrestua (vrasësi tjetër, sipas raportimeve, vdiq më vonë në një përplasje me armë zjarri).

Autoritetet besojnë gjithashtu se një person tjetër është i përfshirë në skemën kriminale: është një tregtar me kombësi braziliane, me banim në Frabosa Sottana. Gruaja, sipas hipotezave hetimore, do të ishte porositsja tjetër e vrasjes. Mund të jetë kjo hipoteza që ka shtyrë prokurorin e Kuneos të hapë hetimet në Itali, edhe nëse për momentin nuk dihet nëse ka persona të regjistruar në regjistrin e të dyshuarve.