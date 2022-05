A është i vërtetë implanti metalik i vendosur nga alienët në këtë kafkë të lashtë? (Foto)

Nëse një qytetërim alien shumë më i avancuar se çdo gjë tjetër në Tokë ekzistonte mijëra vjet më parë, a do të kishin futur ata një copë metali brenda kafkës së dikujt? Kjo është, të paktën, ajo që duket si e besueshme.





Një kafkë (pa dyshim njerëzore) nga Peruja, e cila iu dhurua Muzeut të Osteologjisë në Oklahoma nga një koleksion privat, tani është objekt polemikash për shkak të një implanti misterioz metalik. Kafka e zgjatur pothuajse duket e huaj, por lidhja e kokës ishte një praktikë e zakonshme në Peru dhe pjesë të tjera të botës antike. Ende nuk është datuar me karbon ose ekzaminuar nga afër nga ndonjë arkeolog. Nëse implanti është autentik ngre pyetje.

Por pse ka edhe një vrimë të hapur në radhë të parë? Mund të ishte një traumë e fortë. Mund të ketë qenë edhe vrasje. Shumë kohë përpara se të ekzistonte ibuprofeni, mendohej se prerja e një hapjeje në kafkë do të lehtësonte presionin nga lëngjet që shkaktonin dhimbje koke. Arkeologu John Verano i Universitetit Tulane, një ekspert për kafkat e trapanuara dhe gjithashtu autor i librit Holes in the Head, nuk është i bindur se pjesa e metalit kishte ndonjë përdorim mjekësor në atë kohë.

“Falsifikimet kanë qenë shumë të lehta për t’u njohur sepse nuk kishin kuptim për sa i përket trajtimeve kirurgjikale”, tha ai për SYFY WIRE. “Jam shumë dyshues; ndoshta është një kranium i ‘aksesuar’ për të rritur vlerën e tij në një koleksionist”.