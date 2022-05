Fitues me 94% të votave, Berisha mbërrin në selinë blu/ Pritet me ovacione nga simpatizantët

Në selinë e Partisë Demokratike ka mbërritur Sali Berisha.

Më herët, Deputetja Albana Vokshi ka folur për mediat pas përfundimit të numërimit të votave për kryetarin e ri në të gjithë degët e Shqipërisë.

“Kanë filluar të vijnë kutitë e votimit me materialet zgjedhore dhe në mbledhjen e nesërme do të bëhet edhe njëherë shqyrtimi i dokumentacionit dhe do të shpallet rezultati përfundimtar.

Është një nga proceset më transparente dhe të besueshme të kryer ndonjëherë qoftë për zgjedhjet në hierarkinë e degëve. Kjo ka shpjeguar edhe pjesëmarrjen e lartë të demokratëve. Është një arsye më shumë për t’i rikthyer besimin demokratëve. Ata dëshmuan me votën e tyre që partia i përket atyre”, tha Vokshi.