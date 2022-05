Ministri i Drejtësisë ‘humb toruan’ me komentuesin: Je gjakpërzier! Mëso si të shkruash shqip

Mjaftoi një koment në zhargon që Ministri i drejtësisë Ulsi Manja të dilte nga korniza politike dhe të përplasej si rrallë herë me një komentues.

Në një prej postimeve ku flet për legalizimin e kanabisit, një qytetar nga Maqedonia e Veriut i shkruan “Hup more bërllok (Shko more plehrë).”

Ky koment nuk i ka pëlqyer aspak ministrit të Drejtësisë, i cili i tha se zgjodhi t’i kthejë përgjigje vetëm se i duket si ata shqiptarët gjakpërzier që nuk i kanë dashur kurrë shqiptarët të gjithë bashkë.

“Shumadin Idrizi si ditë pushimi po të përgjigjem se nuk më ndodh shpesh të komentohem në fb me shqiptarë që jetojnë jashtë trojeve amë për arsye tërësisht patriotike përtej tifozerisë politike. Por nga profili dhe ajo që ke kometuar në faqen time ti më ngjan me sojin e shqiptarëve gjakpërzier me ato që si kanë dasht kurrë shqiptarët bashkë ndaj dhe meriton një përgjigje”, shkroi Manja.

“Shumadin zeza apo shumatore bërlloku, ndaje vetë se çfarë je, as të njoh e as më njeh, por e para kur mer guximin me hy te faqja ime mëso si shkruhet shqip se na fyen dhe gjuhën e bukur shqipe duke e pëzier me gjuhë të tjera; dhe e dyta mos ma njollos faqen time të fb se e kam për të biseduar me njerëz e jo me shumatore bërlloku si puna jote, e kam për të biseduar me miq e me shokë. Hajde Shumadin shih punët e tua e qofsh mirë me shëndet !”, përfundoi ministri Manja.