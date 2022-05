Komisioni i Rithemelimit zhvillon sot zgjedhjet për kryetarin e ri të PD-së. Në garë janë Sali Berisha dhe Ibsen Elezi, dy kandidatët e vetëm për kryetar të Partisë Demokratike.





Procesi i votimit do të nisë në orën 08:00 dhe do të mbyllet në orën 18:00. Zgjedhjet do të zhvillohen në 108 qendra qëndra votimi, ndërsa i pari në fletën e votimit është vendosur ish-kryeministri Sali Berisha kurse i dyti rivali i tij Ibsen Elezi.