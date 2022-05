Alarm në Greqi/ Turisti rezulton i infektuar me Linë e Majmunëve, izolohet me urgjencë bashkë me të dashurën!

Ngrihet alarmi në Greqi për rastin e parë me Linë e majmunëve.





Një turist 29-vjeçar nga Britania, i cili ndodhej me pushime në ishullin Chephalonia, është tranferuar me urgjencë në pavion të izoluar me simptoma të ngjashme, në spitalin Attikon të Athinës.

Analizat e para rezultuan në linjë të zakonshme, nga e cila prekën kryesisht fëmijët.

Sot priten dhe rezultatet e analizave të dyta, për diagnozën përfundimtare.

Bashkë me 29 vjeçarin është izoluar dhe e dashura e tij, e cila nuk ka asnjë simptomë