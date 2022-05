Alibeaj replika të forta Ramës: Je shëmbëlltyra moderne e diktaturës komuniste, largohu i pari! Kryeministri: Të zuri shprehja “Kur fle me atë, gdhihesh më ato!”

Tema e ndëshkimit të krimeve të komunizmit është bërë objekt debati mes kreut të grupit parlamentar të PD-së, Enkelejd Aliebaj dhe kryeministrit Edi Rama. Alibeaj tha se Rama është shëmbëlltyra moderne e diktaturës komuniste.





Alibeaj: Kohën e harxhoi ky qe foli. Do flas dhe unë. Sapo folëm për qasje jokomuniste, ndaj. (Qesh) Ke filluar të jetosh në kohën e tjetrit. ne e kemi bërë atë që mund të quhet sakfrifica jonë. Po ti pse e ngjall. Mos ndoshta e mendon se e ke radhën ti? hapi kamerat kur të duash. E kuptoj se çëhtja e non-grartës se flet.

Rama: Kush është non-gtrata

Alibeaj: Qetësoi. Ti që je pro amerikan dhe lexon shumë akte, nuk e lexoke do të këtë gjë? E ke të shkruar në raportet e DASH. Të parët e tu s’ti përmenda me emër. Por vetëm për faktin që fatkeqësisht je ulur në atë vend dhe ke veladonin. Jep ti shembullin i pari, dhe largohen dhe të tjerët. Ti je i pari që duhet të ikësh. Ke makthe ti. Për këtë arsye është e padenjë dhe me atë që bërë kruajtje plagët e pambyllura të komunizmit. Sa herë të flasësh për këtë çështja, nëse të ka ngelur një çështje njerëzillëku, bëj ndonjë punë të mirë. Si shenjë pendese dhe kujtese, këtë bëj ti. Deri tani ke treguar se si je shëmbëlltyra moderne e diktaturës komuniste të së kaluarës.

Rama: Meqë the s’të thashë, ja ku i ke kush është non-grata. më thuaj kush është non-grata. Njësoj siç mësonte shoku Enver shko tek djali kërkon llogari për babanë e më kërkon llogari për non-grata. Çohu pra thuaje kë ke non-grata. Ajo shprehja kur fle me atë gdhihesh më ato të zuri ty tani