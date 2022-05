Butrini ‘kleçka’ e Kuvendit! Vërshojnë replikat, Berisha: Pretekst i vjedhjes së 800 ha tokë! Rama: Projektit i merrni të keqen

Një ndër sitet me vlera të vlerësuara nga UNESCO i trashëgimisë kulturore “Parku Kombëtar i Butrinit” ka ‘ndezur’ Kuvendin ditën e sotme.





Mes akuzave dhe kundër akuzave u ngrit një debat i maxhorancës dhe opozitës.

Dhënia apo jo me koncension i parkut të Butrintit ka nisur që prej përballjes nëe komision mes Ina Zhupës dhe ministres së Kulturës, Elva Margariti.

Në prill të këtij viti qeveria miratoi një marrëveshje mes ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit të Menaxhimit të Butrintit për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit. Pas diskutimeve në komisionet parlamentare.

Fondacioni për menaxhimin e Butrintit krijohet në partneritet me Fondacionin jo shtetëror Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) dhe do të përbëhet nga 5 anëtarë, 2 prej të cilëve nga Ministria e Kulturës, 2 të tjerë nga partneri strategjik AADF, ndërsa një i pestë është arkeologu i huaj britanik Riçard Hoxhes. Kontributi fillestar financiar i partnerit strategjik është 5 milionë dollarë, ndërsa ai i Ministrisë së Kulturës, 2 milionë dollarë.

Një përqindje e të ardhurave të Parkut të Butrintit (duke filluar me 0,5% vitin e parë, deri në 2% e të ardhurave në vitin e katërt) të do të derdhen në Fondin e Trashëgimisë Kulturore, për t’u investuar në site të tjera të trashëgimisë kulturore në Shqipëri.

Marrëveshja e miratuar të mërkurën nga qeveria shqiptare mbështetet në Planin e Menaxhimit të Integruar për Parkun Kombëtar të Butrintit 2020 – 2030, një dokument prej 300 faqesh, hartuar nga kompania angleze “Prince and Pearce”, kontraktuar dhe mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shqiptaro Amerikan për Zhvillim.

Po në janar të këtij viti qeveria shqiptare mori një tjetër vendim duke reduktuar sipërfaqen e zonës së mbrojtur të Parkut Kombëtar të Butrintit nga 9.424,2 hektar në 8.622,2 hektar. Pra, një sipërfaqe prej rreth 800 hektar nga Manastiri, Gjiri i Hartës dhe deri në kufirin jugor tek Gjiri i Pemës së Thatë, nuk përfshihet më në statusin e zonës së mbrojtur, duke i hapur rrugën investimeve turistike.

Një reagim sa i përket pikërisht këtij projekti ka patuyr nga ana e opozitës e kryesuar tashmë nga Sali Berisha. Në fjalën e tij, edhe pse tashmë është në mënyrë demokraike përmes votës , Kryetar i Partisë Demokratike, Berisha rezulton si ‘Foltorja’ në mbishkrimin e ekranit në Kuvend.

Berisha u shpreh se Parku i Butrintit po shfrytëzohet nga Kreu i qeverisë Edi Rama, i cili sipaa tij ka parashikuar të ndërtojë 620 vila në Kepin e Stillës, si dhe ndërtimin e resorteve të mëdha turistike në Gjirin e Manastirit. Teksa iu referua studiuesve, Berisha u shpreh se aty ka edhe foka mesdhetare.

“Sot këtu diskutohet për njërën nga pasuritë më përrallore të tokës shqiptare, diskutohet për parkun e Butrintin në të cilin janë gërshetuar pasur mahnitëse, ndoshta si në asnjë park tjetër në Evropë dhe më gjerë. Me pasuri të jashtëzakonshme veçanërisht shpendë shtegtare.

Krahas kësaj zone është zona A2, e cila është një nga zonat me biodiversitetin më të lartë në Evropë, Kepi i Stillës. Kjo zonë ka përveç llojeve të pafundme të specieve ka edhe specie endemike, thellësisht të mbrojtur. Studiuesit besojnë se aty ka edhe foka mesdhetare. Këtu tek zona nën ujore dhe te zona e bregut ka objekte arkeologjike të një vlerë të paçmuar. I gjithë territori është me gjetje të rëndësishme arkeologjike. Ka edhe zona rekreative. Ku qëndron shkaku, problemi themelor i kësaj marrëveshje ndër më shkatërrimtaret për pasurinë tonë kombëtare. Çfarë ka bërë Edi Rama në këtë rast. Edi Rama, duke shfrytëzuar një plan të menaxhimit të zonës A3 ka nxjerrë jashtë parkut, ka parashikuar të ndërtojë 620 vila në Kepin e Stillës, ka parashikuar të ndërtojë resorte të mëdha turistike në Gjirin e Manastirit”, u shpreh Berisha.

“Mund t’ju them zotërinjve të fondit të shndërroheshit ju në një mashë të Edi Ramës për të kënaqur ambiciet e tij korruptive. Keni qenë ju kur qeveria e më mëparshme zgjeronte një rrugë që protestonit, pse u zgjerua rruga dhe pse u hoq një zonë kreative siç ishte Ksamili. Ndërsa tani bëni një pretekst, për të rrëmbyer mbi 800 ha tokë. Kjo marrëveshje do shkojë në Shqipëri si një marrëveshje me korruptive

Te bordi unë besoj se bordi i një pasurie publike duhet të dominohet nga shteti. E vërteta është se shteti aty ka vetëm dy vetë. Zonjën ministre dhe një të departamentit të arkeologjisë. Kështu që edhe këtu për ju nëse keni një dhembshuri minimale duhet të pranoni se kjo pasuri publike duhet të menaxhohet kontrolli saj nga shteti”, u shpreh Berisha.

Të ashpra kanë qenë replikat e kësaj të hëne midis kryeminsitrit Edi Rama dhe paraardhësit të tij, Sali Berisha përsa i përket dhënies më koncension të Parkut Kombëtar të Butrintit. Nga foltorja e Kuvendit, kreu i qeverisë ka deklaruar se Berisha “e ka damkën në lule të ballit nga SHBA për minim të demokracisë dhe korrupsion”.

“Të gjithë atyre që janë angazhuar prej vitesh për të kontribuar për asnjë të ardhur për qëllim fitimi. I tillë është legjislacioni amerikan dhe e tillë është nisma që e ka origjinën e vet që në kohën kur bëhej fjalë për liri demokraci. Ka në krye një person që ia keni dhënë ju shtetësinë shqiptare dhe sot e akuzoni si kusar. Butrintit dhe gjithë këtij plani ju i merrni të keqen.

Është me shumë rëndësi ky ligj që po bëjmë sepse fut trashëgiminë kulturore në një zonë tjetër komplet. Fondacioni amerikano shqiptar merr përsipër të bëjë këtë punë. Ju ishit që bënit të njëjtën gjë edhe për stadiumin dhe ju ishit ata që e çuar kombëtaren shqiptare që t’i luante ndeshjet në Maqedoni a ku di unë se ku. Ju flisni akoma sot për trashëgimi dhe korrupsion.

Ju që e keni damkën në lule të ballit nga SHBA për minim të demokracisë dhe korrupsion. Pasnesër në atë stadium nuk duhet të shkelni por jeni të mirëseardhur të shikoni një ndeshje në stadiumin që e kthyet në dele të zezë. Do jeni të mirëseardhur edhe kur të luhet Makbethi në teatrin e ri kombëtar. Të gjitha aleancat që bëtë ju mbajini me shëndet se nuk i duhen dreqit. Rrotullohuni sa të doni se sa më shumë. T’ju rrojë flamuri me damkën në lule të ballit se gjë tjetër nuk keni çfarë jepni. Ju nuk merrni dot peng askënd dhe asgjë”, tha Rama.

