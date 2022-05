“Butrintin do ta shqyejnë vetë tani”- Vasili “shpërthen” në akuza: Qeveri që e ndjen veten arkeologe, merr 2.6 miliardë euro për hiçgjë

“Qeveri që e ndjen veten si arkeologe”-kështu është shprehur nënkryetari i LSI Petrit Vasil në Kuvend sa i përket çështjes së Butrintit.

Në kuadër te debateve të shumta lidhur me këtë çështje, Vasili tha se asnjë nga ekspertët nuk është marrë në konsideratë, por tani Butrintin do ta ‘shqyejnë’ vetë.

“E kemi të qartë që nuk do të lindë asgjë e re nga një qeveri që e ndjen veten arkeologe, financiere ia kemi njohur meritën e aftësisë shkatërrimtare, që merr 2.6 miliardë euro dhe prodhon hiçgjë. Në këtë çiftëzim paranoja-rrënoja është një hall psikiatrik. Lidhur me Butrintin ka qenë i njëjti fondacion për vite me radhë por nuk dëgjova të thotë njeri se çfarë nuk ka funksionuar. Ku ishte kjo qeveri që detyrohet të gjejë këtë hibrid. Dikush tha mezi presim të shohim fondacione nga të gjitha anët.”, tha Vasili.