E morën për ta strehuar në shtëpi nga pasojat e luftës por e reja ukrainase e ndau nga gruaja! Flet 22-vjeçarja: Nuk e kam fajin unë

Ngjarja e pazakontë që ka prekur shumë çifte por ka tërhequr edhe vëmendjen e shumë mediave botërore, ka në qendër të saj një çift britanik dhe një refugjatë ukrainase.





Kjo e fundit e quajtur Sofia Karkardim ka arritur që të bëjë për vete bashkëshortin e gruas që e strehoi në shtëpi dhe ta ndajë atë nga familja.

Sot gruaja nga Ukraina ka folur për mediat britanike duke shpjeguar gjithçka. “Dashuria jonë është e vërtetë”, tha e reja ukrainase për The Sun. E ndjerë e ofenduar nga ajo që e akuzon gruaja e të dashurit të saj, Tony Garnett, 22-vjeçarja Sofia donte t’i vinte gjërat në këndvështrim, duke i quajtur akuzat “të pakuptimta”.

Ajo pohoi se ish-gruaja e të dashurit të saj është “me dy fytyra”, dhe se dyshimet e saj të vazhdueshme se diçka po ndodhte mes tyre “padashje i afruan më shumë”. Sophia Karkadim këmbëngul se ish-gruaja e Tonit është përgjegjëse për divorcin e çiftit.

“Nuk më ka shkuar kurrë në mendje. Më pëlqeu familja. Kalova shumë kohë me Lornën dhe u përpoqa ta ndihmoja. Por ajo ishte me dy fytyra”. “Dyshimet e saj të vazhdueshme, tensioni, thjesht më shtyu mua dhe Tonin më afër. Ai vazhdonte të thoshte se diçka po ndodhte mes nesh kur nuk ishte kështu. Pra është faji i saj”, tha ajo për The Sun, duke e quajtur “b **** t” (marrëzi).

Çfarë thotë bashkëshortja

Në prononcimet e djeshme në gazetën “The Sun”, gruaja e mashtruar shprehet se ndihet e fyer kur i shoqi vendosi ta linte në të ftohtin e banjës për hir të resë ukrainase që po prisnin. “Ajo beson se, që në fillim, e reja ukrainase ia kishte vënë Anthonyt syrin, vendosi që ajo e donte atë dhe e mori atë. Ajo nuk i interesonte që ai po shkatërronte një familje”, shtoi ajo.

Lorna i tha gazetës britanike se kishte rezerva për programin pritës për refugjatët ukrainas, por e konsideroi të drejtë të shikonte situatën “makth” në televizion në vendin e trazuar. Programi pritës, nën drejtimin e qeverisë Johnson, ka të bëjë me sigurimin e strehimit për refugjatët nga Ukraina e shkatërruar nga lufta.

Çfarë thotë bashkëshorti

Nga ana e tij, Toni pretendon se ndihet keq për atë që ka ndodhur dhe se nëna e dy fëmijëve të tij nuk ka faj për asgjë. “Më vjen shumë keq për atë që po kalon Lorna, nuk ishte faji i saj. Ne nuk kishim planifikuar të dashuroheshim me Sophia dhe nuk kishim ndërmend të lëndonim askënd”, shtoi ai.

Kronika e rastit

Sofia Karkadim, 22 vjeç, është një nga miliona refugjatët ukrainas të detyruar të largohen nga vendi i tyre pasi Rusia pushtoi Ukrainën. Ajo fillimisht u zhvendos në qytetin e Lviv në perëndim të vendit pasi qyteti më pas ofronte siguri relative në krahasim me shtëpinë e saj në Kiev.

Por nga fundi i marsit, ndërsa sirenat e sulmit ajror tingëllonin thuajse pa pushim gjatë gjithë ditës dhe natës, ajo u nis drejt kufirit me Poloninë. Ajo ishte gjithashtu në mesin e mijërave që përshkuan 40 kilometrat e fundit për të arritur në postbllokun, ku pritën më shumë se 48 orë për të kontrolluar dokumentet e tyre. Sophia shkoi në Poloni dhe u shërua në një kamp refugjatësh për disa ditë përpara se të merrte autobusin për në Hamburg. Prej andej ai udhëtoi për në Berlin – flinte kudo që e gjendej në rrugë – dhe priste të merrte një vizë për në Mbretërinë e Bashkuar.

Synimi për të ndihmuar një refugjat

Toni, ndërkohë, i ishte bashkuar programit të qeverisë për refugjatët ndërsa pushtimi rus i Ukrainës u përshkallëzua. Filloi me një dëshirë të thjeshtë nga ana ime për të bërë gjënë e duhur dhe për t’i ofruar strehë dikujt në nevojë, një burri apo një gruaje, – tha ai për Sun. Por ai e gjeti procesin e aplikimit shumë të ngadaltë dhe kështu iu drejtua mediave sociale për t’i ofruar ndihmë.

Toni, i cili punon në një qendër shërbimi të Sistemit Kombëtar të Shëndetit, kontaktoi Sofinë në Facebook dhe i ofroi t’i ofronte strehim në Angli. “Doja të bëja gjënë e duhur dhe ajo (Sofia) ishte personi i parë që më kontaktoi pasi u bashkua me grupet e Facebook për njerëzit që janë të gatshëm të strehojnë refugjatë nga Ukraina”.

“Gjyshi im u largua nga Rusia për të filluar një jetë të re në Mbretërinë e Bashkuar 60 vjet më parë dhe pa ndihmën e të tjerëve nuk do të mund të fillonte një jetë të re. Nëse dikush do të kishte pushtuar vendin tim, do të shpresonim që pjesa tjetër e botës të ndërhynte për të na ndihmuar. Kjo ishte gjithçka që doja të bëja, por gjërat morën një kthesë shumë të papritur”.

Më në fund, pas javësh pritjeje në Berlin, Sophia fluturoi për në Mançester më 4 maj dhe u zhvendos me Tonin dhe partneren e tij, Lorna, në Bradford. Asnjëri prej tyre nuk i imagjinonte zhvillimet.

Ardhja e Sofisë së re në shtëpi ndezi tensione që shpejt u bënë shumë serioze. Toni e mori vajzën e tij gjashtëvjeçare nga dhoma e saj në një krevat marinari me motrën e saj trevjeçare për të bërë vend – pavarësisht kundërshtimeve të Lorna-s. Vajzat e Tonit dhe Lornës gjithashtu shkuan shumë mirë me Sofinë, por Lorna u zemërua nga lidhja që ata krijuan menjëherë.

Toni shpjegoi: “Ishte e qartë që në fillim se unë dhe Sophia shkonim shumë. Unë flas pak sllovakisht dhe ato nuk janë shumë të ndryshme nga ukrainishtja, kështu që arrita të kuptoj gjuhën e saj. Por kjo i bëri gjërat më keq, sepse Lorna nuk e dinte se për çfarë po flisnim. Unë dhe Sophia u ulëm dhe biseduam, pimë një pije dhe shikonim TV me titra në gjuhën ukrainase, ndonjëherë pasi Lorna kishte shkuar në shtrat. “Ne ia dolëm shumë mirë, dhe kjo ishte ajo, asgjë më shumë – edhe pse mund ta kuptoj pse Lorna filloi të kishte zili dhe ta fyente atë”. Sophia filloi të shoqëronte Tonin në palestrën në Bradford, ku ata stërvitën së bashku dhe më pas u ulën dhe biseduan në makinën e tij në katin e fundit të një parkingu shumëkatësh.

Toni tha: “E dija se diçka po ndodhte mes nesh dhe se Sophia ndihej në të njëjtën mënyrë – ishte diçka që asnjëri prej tyre nuk mund ta ndalonte. Ne u ulëm në makinë pasi shkuam në palestër duke folur dhe duke qeshur ndërsa shikonim nëpër qytet. Në shtëpi e kuptova se po gjenim justifikime për të prekur njëri-tjetrin, ishte flirtim, por asgjë më shumë se kaq nuk ndodhi në atë fazë. Ndonëse ishte mjaft i pafajshëm, ka shkaktuar tensione dhe sherre, e kuptoj. Kur hyra në shtëpi natën, ishte Sofia ajo që më kishte gatuar dhe më kërkoi me buzëqeshje ta provoja. Një herë më tha: “Lorna është me fat që të ka”. Ndërsa jetonin së bashku, Toni dhe Sophia ranë në dashuri me njëri-tjetrin.

Nga ana tjetër, Lorna, e cila nuk është e martuar me Tonin, u zemërua gjithnjë e më shumë. Toni vazhdoi: “Ajo filloi të ishte shumë xheloze dhe kishte zënka të mëdha me Sofinë, duke e pyetur pse ishte me mua gjatë gjithë kohës dhe “Pse po e ndjek?”. Atmosfera ishte shumë e keqe dhe Sophia më tha se nuk e dinte nëse mund të vazhdonte të jetonte me ne në këto kushte. Lorna nuk ishte kurrë entuziaste për të pasur një refugjat në shtëpinë tonë, sepse kjo do të thoshte që vajzat të dyja duhej të transferoheshin në një dhomë.

“Nëse ajo largohet do të iki edhe unë”

“Të shtunën e kaluar, mendimi për t’u larguar me Sofinë më erdhi në mendje kur Lorna filloi t’i bërtiste, duke përdorur një gjuhë të ashpër që e bëri të qante dhe i tha të largohej. Sophia tha se nuk mund të qëndronte më nën çatinë tonë dhe diçka brenda meje u ndez. I thashë Lornës: “Nëse ikën ajo, do të iki edhe unë. E dija që nuk mund ta lija Sofinë dhe papritmas m’u duk se ajo nuk ishte aspak e çmendur. Ne të dy paketuam valixhet dhe u vendosëm në shtëpinë e mamasë dhe babit tim së bashku.

Sofia 22-vjeçare ka pranuar: “Sapo e pashë, më pëlqeu shumë. Ishte shumë shpejt, por kjo është historia jonë e dashurisë. E di që njerëzit do të mendojnë keq për mua, por kjo është e vërteta jonë, kjo ndodh. Unë mund të shoh se sa i pakënaqur ishte Toni”.

Toni i tha The Sun: “Na vjen keq për dhimbjen që shkaktuam, por zbulova një marrëdhënie me Sophia-n siç nuk e kisha pasur kurrë më parë. Ne planifikojmë jetën tonë së bashku “dhe ai shtoi:” Unë e di që njerëzit mund të mendojnë se kjo ndodhi shumë shpejt, por Sophia dhe unë e dimë se kjo është gjëja e duhur për të bërë. Çifti ka nisur të kërkojë një apartament në qendër të qytetit dhe tashmë ka nisur procesin e aplikimit për leje qëndrimi të përhershëm. Toni shtoi: “Më vjen shumë keq për atë që po kalon Lorna, nuk ishte faji i saj dhe nuk ishte diçka që ajo bëri gabim”.

Sophia i tha The Sun: “Ishte një moment i tmerrshëm. Unë kurrë nuk kam dashur të krijoj një problem, por nuk kishim zgjidhje. Jam shumë e lumtur që gjeta Tonin dhe më në fund ndihem e sigurt”.