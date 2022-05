EKSKLUZIVE/ 85 fluturime charter për tifozët VIP të finales! Si ndahet Tirana mes italianëve dhe holandezëve më 25 Maj

Aeroporti i Rinasit do të ndjejë më së pari ngarkesën e finales së Konference Ligës mes Romës dhe Feyenoordit të mërkurën e 25 Majit.





Gazeta Shqiptare mësoi se fluksi në Rinas do të jetë në maksimumin e kapacitetit, ndërsa shumë tifozë holandezë dhe italianë kanë zgjedhur të zbresin fillimisht në Shkup apo Podgoricë dhe më pas të udhëtojnë drejt Tiranës. Deri më tani, në Rinas janë 85 fluturime charter dhe 180 fluturime te tjera linjash për finalen. Rreth 260 fluturime në total, pritet të ngarkojnë në maksimum kapacitetet e aeroportit për tifozët që më pas do të dynden drejt Tiranës.

Këtu fillon edhe sfida e vërtetë për policinë dhe Bashkinë e Tiranës. Sepse mijëra tifozë që do të hyjnë në kryeqytet pritet të transportohen me mjetet që kanë marrë me qira. Parkimi në këtë rast do të jetë një sfidë e vërtetë.

Për të shmangur përplasjet mes tifozerive, policia parashikon të bëjë një “ndarje” të qytetit mes italianëve dhe holandezëve.

Kështu, duke qenë se holandezët pritet të përqendrohen pranë pedonales, atëherë mjetet e tyre do të drejtohen për në unazë drejt Stacionit të Trenit, pranë Bulevardit të ri që do të shndërrohet në një parking të madh.

Ndërsa për italianët që do të hyjnë në Tiranaë është parashikuar të drejtohen për në rrugën e Kosovarëve dhe në Qytetin Studenti, pasi tifozeria e tyre do të ketë mundësi ta ndjekë ndeshjen tek Amfiteatri i parkut të liqenit.

Ndërkohë, siç shihet në hartën më lart, një zonë e kuqe do të krijohet për të ndaluar lëvizjen e makinave. Harta që nuk është përfundimtare dhe pritet të modifikohet më tej parashikon që zona e kuqe do të nisë nga Stacioni i trenit, Bulevardi “Zogu i Parë”, Sheshi Skënderbej, Bllok, Drejtoria e Tiranës, Sheshi Ëillson, Shkolla e mesme “Petro Nini Luarasi” deri te rruga e Kosovarëve.

Dalja nga Tirana do të jetë e lirë për ata që duan të largohen. Gjatë gjithë ditës së mërkurë do të mbetet e hapur pa asnjë pengesë rruga e Rinasit drejt Tiranës, transmetojnë burimet e Gazetës Shqiptare.