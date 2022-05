Finalja e 25 majit, Mourinho: Ndeshja në Tiranë për ne është si Champions League (PARASHIKIMET)

Finalja e Europa Conference League ka mbërritur dhe në ndeshjen e madhe, e cila zhvillohet në Tiranë më 25 maj, do të përballen dy skuadra me stile të ndryshme. Skuadra italiane AS Roma dhe ajo holandeze Feyenoord Rotterdam shkojnë ballë për ballë në Tiranë në finalen e parë të këtij kompeticioni.





Jose Mourinho, trajneri i Romës, është një specialist për të luajtur në finale dhe një pritshmëri kryesore është që ai të vendosë një strategji mbrojtëse. Kjo nuk do të thotë se kërcënimi nga sulmet e palës së tij do të zvogëlohet; Tammy Abraham hyn në këtë lojë me një ecuri shumë të mirë shënimesh dhe ndërsa përfundon sezonin, ai do të dëshironte ta çonte Romën drejt argjendit kontinental.

Ecuria e Romës drejt fundit të sezonit të Serisë A, jo shumë e mirë

Por, Roma nuk pati një ecuri të mirë drejt fundit të sezonit të Serie A, duke fituar vetëm një herë në gjashtë ndeshjet e saj të fundit. Fitorja 3-0 si mysafir ndaj Torinos në ditën e fundit i përgatit ata në mënyrë të përkryer për këtë përballje, ndërsa janë të pamposhtur në tre ndeshjet e fundit të Konferencës së Ligës.

Ndërkohë, Roma ka një humbje në nëntë ndeshje të Ligës së Konferencës, ka fituar pesë, dhe gjashtë nga 10 të fundit kanë parë mbi 2.5 gola të shënuar. Gjithashtu, të dyja skuadrat kanë shënuar në gjashtë nga 10 ndeshjet e fundit të Romës në Ligën e Konferencës.

Megjithatë, Feyenoord pësoi një humbje shokuese në ndeshjen e tyre përmbyllëse të sezonit të Eredivisie, duke rënë 2-1 në shtëpi ndaj Twente. Sidoqoftë, ishte një lojë pa kuptim konkurrues, me Feyenoord që konfirmoi vendin e tretë.

Feyenoord e përqëndruar në sulm, Roma në mbrojtje

Ky do të ketë nevojë për të gjitha aftësitë e tyre konkurruese për të dalë fitues. Feyenoord ka humbur një herë në 11 ndeshjet e fundit dhe do të kërkojë të imponohet këtu. Stili i tyre i lojës është më sulmues dhe kjo do t’u duhet shumë, pasi përballen me një skuadër të menaxhuar nga një trajner shumë në mbrojtje.

Feyenoord nuk ka shënuar vetëm në një nga 21 ndeshjet e fundit, por ka vetëm dy gola të pastra në 18 ndeshjet e fundit. Dy gola të pastra kanë ardhur të dyja në pesë ndeshjet e fundit, por një tipar i përbashkët këtu ka qenë mbi 2.5 gola.

Në 15 ndeshjet e fundit, 11 kanë shënuar mbi 2.5 gola. Katër herë në pesë ndeshjet e fundit të Ligës së Konferencës, Feyenoord ka shënuar tre gola dhe 10 nga 11 ndeshjet e fundit në kompeticion kanë prodhuar mbi 2.5 gola.

Duke shkuar në këtë ndeshje, të dyja skuadrat do të kenë disa shqetësime për dëmtime në skuadrat e tyre. AS Roma do të djersitet për gjendjen fizike të Henrikh Mkhitaryan, i cili gjithashtu ka të ngjarë të jetë i shqetësuar nga interesimi i raportuar nga Tottenham Hotspur dhe Inter Milan. Nicolo Zaniolo i prirur për lëndime është përdorur me masë nga Mourinho, por këtu trajneri portugez mund të vendosë ta startojë pasi ai jep më të mirën që nga minuta e parë.

Sa i përket Feyenoord-it, shqetësimi i tyre më i madh do të jetë te portieri Justin Billoë i cili ka punuar shumë për t’u përgatitur për këtë ndeshje, ndërsa mbrojtësi Tyrell Malacia mbetet në dyshim.

Mourinho: Ndeshja në Tiranë për ne është si Champions League

Finalja në Tiranë po afron dhe Jose Mourinho i kërkon Romës përpjekjen e fundit për të ngritur trofeun e Conference League.

“Mundësitë për të fituar në finale janë 50%-50%, por ne do të bëjmë çmos për të marrë 51%-49%. Puna që çon në finale gjatë disa muajve është baza për ato 90 ose 120 minuta. Dita e finales është dita e lojtarëve. Unë kam qenë me fat deri më tani duke fituar të gjitha finalet e mia evropiane, lojtarët e mi në momentin e së vërtetës kanë qenë gjithmonë aty“, tha trajneri portugez për faqen e UEFA-s.

Më tej, duke folur për ndeshjen që do të luhet më 25 maj në “Air Albania”, portugezi theksoi se për të ajo është njësoj si finalja e Champions League.

“Conference League këtë sezon për ne është si Champions League. Ky është niveli në të cilin jemi, gara në të cilën po luajmë. Dhe klubi nuk ka pasur një mundësi të tillë për një kohë të gjatë. Finalja duhet të trajtohet si një ndeshje personale. Kjo sjell presion tension dhe ndjenjën e përgjegjësisë. Duhet të mendojmë vetëm për finalen dhe kundërshtarët me të cilët përballemi. Sa mirë do të ishte për qytetin, klubin dhe të gjithë ne nëse do ta fitonim ndeshjen.”-shtoi ai.

Sa i përket të ardhmes së tij dhe dëshirës për të vazhduar punën si trajner, kreu i stolit të “verdhekuqve” deklaroi se pasioni nuk ndryshon asnjëherë pavarësisht viteve që kalojnë.

“Nuk mund ta besoj që jam 59 vjeç dhe kam një karrierë prej 21 apo 22 vitesh si trajner. Nuk mund të them se kur do të ndalem sepse nuk mund ta imagjinoj. Pasioni nuk ndryshon”, theksoi Jose Mourinho.

Parashikimit për rezultatin e mundshëm të ndeshjes

Kjo ndeshje pritet të nisë me ritme tepër të shpejta, duke qenë finale dhe teksa skuadrat shkojnë për një avantazh të hershëm. Megjithatë, pritet një përplasje strategjish me Romën, që rreshtohet më shumë në mbrojtje, por nuk mund të përjashtojmë golat, duke pasur përballë dy golashënuesit kryesorë në turne. Edhe këto dy skuadra kanë gola, sidomos Feyenoord dhe këtu do të shkojmë me mbi 2.5 gola.

Hera e tretë që përballen në histori

Këto dy palë takohen për herë të tretë në histori. Në sezonin e 2014/15, ata u përballën në raundin e 16-të të Ligës së Evropës dhe AS Roma shënoi një fitore të përgjithshme 3-2. Gervinho ishte ylli, duke shënuar në të dyja ndeshjet, por fati i Feyenoord në ndeshje u vulos nga kartonët e kuq për Mitchell te Vrede dhe Erëin Mulder.