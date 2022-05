“Kina po flirton me rrezikun”/ Biden paralajmëron Pekinin: Ne do ta mbrojmë Tajvanin në rast pushtimi! Video

Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë ushtarakisht Tajvanin nëse Pekini pushton ishullin autonom, paralajmëroi sot presidenti amerikan Joe Biden nga Tokio, duke vënë në dukje se Kina “po flirton me rrezikun”. “Ky është një angazhim që kemi marrë”, tha ai kur u pyet nëse Shtetet e Bashkuara do të ndërhynin ushtarakisht kundër një përpjekjeje kineze për të pushtuar territorin me forcë.





“Ne ramë dakord me politikën e një Kin , e nënshkruam atë (…) por ideja se (Tajvani) mund të pushtohet me forcë thjesht nuk është e përshtatshme”, shtoi ai. Kinezët “po flirtojnë tashmë me rrezikun tani, duke fluturuar kaq afër (në Tajvan) dhe me të gjitha manovrat që po përpiqen”, vuri në dukje ai.

Japonia dhe Shtetet e Bashkuara “do të monitorojnë aktivitetet e fundit të marinës kineze, si dhe lëvizjet në lidhje me stërvitjet e përbashkëta të Kinës dhe Rusisë”, tha kryeministri japonez Fumio Kishida pas takimit me presidentin amerikan.

“Ne kundërshtojmë fuqishëm përpjekjet për të ndryshuar status quo-në me forcë në Detin e Kinës Lindore dhe Detin e Kinës Jugore”, tha Kishida në një konferencë të përbashkët shtypi me Biden.

“Përveç kësaj, ne kemi rënë dakord të punojmë së bashku për çështje të ndryshme që lidhen me Kinën, duke përfshirë të drejtat e njeriut”, tha ai.

Duke iu referuar Rusisë, presidenti amerikan tha gjithashtu në të njëjtën konferencë për shtyp se ai “duhet të paguajë një çmim në afat të gjatë” për “barbarinë e tij në Ukrainë” me sanksionet nga SHBA dhe aleatët e saj. “Nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën”, tha ai. Nëse “sanksionet nuk do të mbaheshin në shumë mënyra, atëherë çfarë mesazhi do t’i dërgonte kjo Kinës me koston e një përpjekjeje për të pushtuar Tajvanin me forcë?” , pyeti ai.

Duke vënë në dukje se ai pret që një pushtim i këtij lloji “nuk do të ndodhë”, Biden vuri në dukje, megjithatë, se do të varet nga “intensiteti me të cilin bota do ta bëjë” Kinën “të kuptojë” çmimin që do të duhet të paguajë në rast pushtues. Megjithatë, Biden vuri në dukje gjithashtu se ai po konsideronte heqjen e barrierave tarifore për Kinën, duke theksuar se ato nuk ishin vendosur nga qeveria e tij.

“Ne nuk i vendosëm këto barriera tarifore” , tha ai i pyetur nga gazetarët për mundësinë e heqjes së tyre, duke shtuar se ishte “në studim”.