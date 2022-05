“Tirana, e miqve nga Roterdami dhe Roma”- Finalja e 25 majit, Çuçi thirrje për zyrat private: Shpalleni pushim!

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi u ka bërë thirrje të hënën qytetarëve shqiptarë që mos vijnë në kryeqytet, pasi Tirana “do jetë në dispozicion të tifozerive, miqve dhe atyre që kanë një biletë”.





Dy ditë para finales së Konference Ligës, që do të mbahet në stadiumin “Air Albania”, Ministri bëri me dije se qarkullimi i mjeteve do të jetë i paralizuar në të gjithë Tiranën, dhe se janë marrë masa që cdo tifoz mik ti ketë dyert e hapura e gjithë kanalet e dedikuara.

Nga ana tjetër, ai u bëri thirrje të gjitha bizneset si bankat apo zyrat private, përveç atyre të shërbimit, si baret e restorantet, ta shpallin të mërkurën ditë pushimi.

“I bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që nuk kanë biletë e s’janë në Tiranë mos tentojnë të vijnë atë ditë në Tiranë se qyteti do jetë në dispozicion të tifozerive, miqve dhe atyre që kanë një biletë. I bëj thirrje të gjithë bizneseve që nuk kanë lidhje me finalen, jo baret e restorantet, e gjithë bizneset e shërbimit, por të tjerat si bankat apo zyrat e ndryshme private që si kemi bërë me institucionet publike apo shkollat ta bëjnë e ata ta shpallin ditë pushimi të mërkurën se do jetë e paralizuar sa i takon qarkullimit të mjeteve gjithë Tirana. Ne kemi marrë masa që cdo tifoz mik ti ketë dyert e hapura e gjithë kanalet e dedikuara në mënyrë që të aksesojnë Tiranën me formën sa më të lehtë e kollajtë. Mos tentoni të vini në Tiranë të mërkurë, sepse Tirana do jetë e miqve nga Roterdami dhe Roma”, theksoi Ministri i Brendshëm.

Mundësia e rasteve të dhunës, Çuçi: Nuk mund të ndalojmë njerëz të hyjnë në Shqipëri

Rastet e dhunës nga tifozët e “çmendur” të të dyja skuadrave, të cilët mund të krijojnë edhe rrëmujë në kryeqytetin shqiptar, nuk përjashtohen në finalen e Conference League që do të luhet në Tiranë.

Në lidhje me këtë mundësi, ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi u shpreh se nuk mund të ndalojnë askënd të hyjë në vendin tonë, por në bashkëpunim me policitë e Romës dhe të Roterdamit po punojnë me qëllim që të mos ketë akte dhune.

“Kemi kohë që punojnë me policinë e Roterdamit dhe të Romës. Na janë bashkuar ekipet e tyre të policisë dhe po koordinojmë veprimet për të parandaluar çdo veprim të pakëndshëm. Ne nuk mund të ndalojmë njerëz të hyjnë në Shqipëri, por ne do marrim masa për të parandaluar çdo akt dhune apo nxitës të dhunës. I kemi marrë të gjitha masat për ta parandaluar këtë. Kemi hapësira të dedikuara për parkimin e autobusëve që do vijnë të shijojnë ndeshjen. E gjithë struktura jonë e policisë në bashkëpunim me bashkinë dhe institucioneve të tjera ka koordinuar gjithçka që kjo situate të menaxhohet Kemi marrë masat që fluksi i jashtëzakonshëm dhe i paparë ndonjëherë për Shqipërinë i fluturimeve të menaxhohet në mënyrën më perfektë për të mos patur asnjë situatë vonese apo rrëmuje”, tha ministri.

Veliaj: Do të vijnë mijëra tifozë për të ndjekur ekipin

Më herët, Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka treguar detaje nga organizimi. Ai tha se në disa lokacione të kryeqytetit po krijohen hapësira “fan zone” ku tifozët do të ndjekin në atmosferë festive ndeshjen.

“Jemi duke bërë inspektimet e fundit. Në sheshin Skënderbej do të jetë një fan zonë familjarë, pak më neutrale, për ata që e duan sportin. Ndërkohë po përgatiten dhe dy fan zone të tjera, që është pedonalja e Tiranës, nga Ministria e Brendshme te Parlamenti. Janë disa mijëra, por më pak se Roma. Do të jetë te zona e liqenit tifozëria e Romës. Do të vijnë mijëra tifozë për të ndjekur ekipin. Kanë filluar përgatitjet e fundit, nesër hapim zyrtarisht ceremoninë. Në darkë do të ketë mbrëmje për të ftuarit. E rëndësishme është që të kalohet mirë. E mërkura është festë zyrtare. Nuk ka arsye apo nevojë që të vihet në qendër të Tiranës. Nuk do të qarkullohet në unazën e vogël me makinë. Mezi presim qytetarët nga e gjithë Shqipëria, por nuk vijnë dot në qendër në qendër të Tiranës. Duam që e mërkura të jetë e gjitha ditë feste dhe të japim një imazh të mirë për Tiranën dhe Shqipërinë. Të njëjtin protokoll kemi zbatuar kur ka ardhur George Bush, Papa Françesku”, tha Veliaj

Veliaj theksoi se hotelet e kryeqytetit, në Durrës, Elbasan, Krujë e madje deri në Shkodër janë të zëna për këtë ndeshje të rëndësishme. Ai tha se duhet të tregojmë fytyrën Evropiane këto ditë.