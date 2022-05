(VIDEO) “Mirësevini në Tiranë”/ UEFA ‘reklamon’ kryeqytetin në prag të finales së Ligës së Konferencës!

Faqja zyrtare e UEFA-s për Ligën e Konferencës ka postuar në ditën e sotme një video ku pasqyrohet Tirana ku do të luhet finalja e madhe mes Romës dhe Fejnordit.

Në pamjet filmike shihen disa nga zonat kryesore të kryeqytetit, me kupën e ekspozuar në stadiumin “Air Albania” që përmbyll gjithçka.

