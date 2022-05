VIDEO+FOTO/ Tifozët e Feyenoord “pushtojnë” Tiranën! Birra dhe këngë në kryeqytet një ditë para finales

Vetëm një ditë e pak orë na ndajnë nga ndeshja e madhe e Conference League, e cila do të luhet në stadiumin “Air Albania” në kryeqytet dhe disa nga tifozët e Feyenoord kanë mbërritur në vendin tonë.





Nga fotot e shkrepura dhe videot e xhiruara prej fotografit Jeton Stamolla, duket qartë se holandezët po po shijojnë lokalet e kryeqytetit, ku po pinë birrë të ftohtë mes vapës dhe po këndojnë me të madhe.

Finalja e Europa Conference League ka mbërritur dhe në ndeshjen e madhe, e cila zhvillohet në Tiranë më 25 maj, do të përballen dy skuadra me stile të ndryshme. Skuadra italiane AS Roma dhe ajo holandeze Feyenoord Rotterdam shkojnë ballë për ballë në Tiranë në finalen e parë të këtij kompeticioni.

Jose Mourinho, trajneri i Romës, është një specialist për të luajtur në finale dhe një pritshmëri kryesore është që ai të vendosë një strategji mbrojtëse. Kjo nuk do të thotë se kërcënimi nga sulmet e palës së tij do të zvogëlohet; Tammy Abraham hyn në këtë lojë me një ecuri shumë të mirë shënimesh dhe ndërsa përfundon sezonin, ai do të dëshironte ta çonte Romën drejt argjendit kontinental.

Finalja e të mërkurës mes Romës dhe Feynoord pritet ta shndërrojë Tiranën në një stadium gjigand. Mijëra italianë dhe holandezë, tifozë “të thekur” të të dy skuadrave do të mbështesin futbollistët brenda dhe jashtë stadiumit, duke u shndërruar në një sfidë të paprecedent për policinë.

Gazeta Shqiptare mësoi se nga Italia dhe nga Holanda kanë udhëtuar edhe dy grupe policësh, të specializuar në menaxhimin e tubimeve të ngjashme në Romë dhe Roterdam. Rreth 20 policë italianë dhe 10 holandezë kanë pasur takime sot në Drejtorinë e Policisë së Tiranës për të dhënë ekspertizën e tyre në menaxhimin e tifozerive, për të cilat ka edhe materialet për elementët problematikë.

Për të evituar përplasjet, është parashikuar që tifo-grupet të qëndrojnë sa më larg njëri-tjetrit, që në hyrje të Tiranës. Por një burim pranë policisë së Tiranës tha për Gazeta Shqiptare se problem do të jetë konsumi i drogave të lehta nga ana e tifozevë holandezë. Duke qenë se kanabisi është i legalizuar në Holandë, nuk është çudi që dy ditët e ardhshme në rrugët e Tiranës të hasen tifozë që tymosin qetësisht kanabis, pa e ditur se në Shqipëri të vënë prangat.

Megjithëse ende nuk ka një urdhër të tillë të shkruar për policiët, pritet që uniformat blu të bëjnë “një sy qorr, e një vesh shurdh” për të shmangur skenat e pakëndshme në kryeqytet.