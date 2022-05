4 mijë holandezë pa bileta në Tiranë/ Flet Kryetifozi i Fejnord: Kujdes nga shqiptarët e pasur e mafia vendase!

Kees Lau, kryetari i përkohshëm i shoqatës së tifozëve FSV De Feijenoorder, mendon se të paktën 4000 tifozë të Feyenoord do të jenë të pranishëm në kryeqytetin shqiptar, Tiranë, pa një biletë për finalen e Ligës së Konferencës kundër AS Roma.

Sipas mediave holandeze, për ndeshjen në stadiumin relativisht të vogël me një kapacitet prej 22 mijë spektatorësh, zyrtarisht janë në dispozicion vetëm 4 mijë bileta për mbështetësit e të dy finalistëve.

Lau, i cili është në kontakt të ngushtë me palët e përfshira në organizimin e ndeshjes, mendon se “ndoshta disa qindra” tifozë të Feyenoord do të arrijnë të marrin biletat në vend.

Ai u bën thirrje mbështetësve të jenë të kujdesshëm.

Sipas Laut, tifozët pa bileta ndoshta të gjithë mund ta ndjekin ndeshjen në ekranet e mëdha në zonën speciale të tifozëve të Feyenoord në shëtitoren ‘Murat Toptani’ në Tiranë.

“Fillimisht, ato ekrane nuk ishin të destinuara, por dëgjoj që Federata Evropiane e Futbollit UEFA do ta rregullojë këtë. Të gjithë mbështetësit, së bashku me policinë në terren, të cilët nuk kanë shumë përvojë me këto lloj ngjarjesh në shkallë të gjerë, duhet të tregohen të kujdesshëm për të zbatuar me rigorozitet rregulloren e vendosur.”