ANALIZA/ Tifozë të shumtë dhe huliganë famëkeqë! Finalja Feyenoord-Roma, çfarë do të ndodhë në Tiranë?

Në një sezon kur dhuna në futboll ka bërë një rikthim të shëmtuar, një kërcënim i mundshëm i qëndron “mbi kokë” mbi finales së Ligës së Konferencës së Evropës të së mërkurës mes klubit holandez Feyenoord dhe Romës së Italisë në kryeqytetin shqiptar, Tiranë.





Deri në 100,000 tifozë pritet të udhëtojnë pavarësisht se çdo klubit i janë ndarë vetëm 4,000 bileta për finalen inauguruese të turneut evropian të nivelit të tretë, i cili ishte krijuar për t’u dhënë klubeve më të vogla një mundësi në një kompeticion kontinental.

Feyenoord dhe Roma janë klube të njohura me baza të mëdha tifozësh dhe elementë famëkeq të dhunshëm në mesin e mbështetjes së tyre.

Finalja do të luhet vetëm disa ditë pas një fundjave dhune në ndeshjet që mbuluan një rigjallërim të saj gjatë gjithë sezonit.

Përleshjet dhe gazi lotsjellës prishën finalen e Kupës së Greqisë të shtunën, me një lojtar që dyshohet se u godit nga një copë betoni e hedhur nga turma gjatë fitores 1-0 të Panathinaikos ndaj PAOK-ut të Selanikut.

Në Kroaci, policia dhe tifozët e Hajduk Splitit u përleshën në një autostradë kryesore më vonë të shtunën. Dhuna u përshkallëzua kur një kolonë prej më shumë se 260 makinash dhe autobusësh po transportonte tifozët e Hajduk Splitit nën shoqërimin e policisë pasi ekipi i tyre humbi 3-1 ndaj Dinamos së Zagrebit. Torcida Ultras i Splitit ishte përplasur më parë me rivalët e hidhur nga grupi Bad Blue Boys i Zagrebit.

Të dielën, Manchester City kërkoi falje për atë që e përshkroi si një sulm ndaj portierit të Aston Villa, Robin Olsen gjatë një pushtimi në fushë nga tifozët e Cityt që festonin titullin e klubit në Premier League.

Në një vendndodhje tjetër, mbështetësit e klubeve italiane La Spezia dhe Napoli u përleshën me shkopinj në stadium dhe më pas vazhduan në rrugë dhe, në Bosnje dhe Hercegovinë, disa tifozë të Rudar Prijedor sulmuan lojtarët e tyre pas humbjes 5-2.

Përshkallëzim i dhunës, ndoshta edhe nga pandemia e COVID-19

Dhuna është përshkallëzuar, ndoshta për shkak të zhgënjimit pas përfundimit të kufizimeve të bllokimit të vendosura gjatë pandemisë COVID-19.

Huliganët nga Feyenoord raportohet se ishin në mesin e atyre që u përleshën rëndë me policinë në Roterdam gjatë një trazire të nëntorit kundër kufizimeve të koronavirusit.

Ka pasur hyrje të shumta në fushë dhe përleshje brenda stadiumeve në vende të tilla si Zvicra, Holanda dhe Sllovakia.

Shtatorin e kaluar, ndeshja e Ligës së Evropës midis Marsejës dhe klubit turk Galatasaray u ndërpre pasi tifozët rivalë hodhën flakadanë dhe fishekzjarre ndaj njëri-tjetrit. Tifozët rivalë u përleshën brenda Stade Velodrome pas orarit të plotë dhe mbështetësit e Marsejës më pas u përleshën jashtë me policinë.

Në janar, drejtuesi i policisë së futbollit të Anglisë, Mark Roberts, tha se arrestimet në pesë ligat kryesore angleze ishin më të lartat në vite. Një rritje alarmante e hyrjeve të kohëve të fundit në fushë arriti kulmin me një trajner të Premier League, që goditi me shkelm një tifoz, ndërsa u bezdis kur ky I fundit përpiqej të kalonte fushën.

Në shkurt, autoritetet greke premtuan të ashpërsojnë rregullat që sanksionojnë shoqatat e mbështetësve pas një sulmi fatal ku përfshihej një 19-vjeçar i cili u sulmua nga një bandë të rinjsh në Selanik.

Dy muaj më vonë, PAOK luajti në Marsejë, ku mbështetësit vendas u përballën me Ultras e PAOK-ut jashtë hotelit të tyre në prag të ndeshjes. Mbështetësit e PAOK-ut u përleshën dhunshëm me policinë dhe tifozët rivalë hodhën predha dhe flakadanë mbi njëri-tjetrin gjatë gjithë lojës.

Më shumë çrregullime pasuan tre javë më parë, kur qindra tifozë të Feyenoord u përfshinë në përleshje të furishme me homologët e tyre të Marsejës përpara ndeshjes së kthimit të takimit të tyre gjysmëfinal.

Mbështetësit e Marsejës madje lavdëruan Feyenoord në një forum në Tëitter për mbërritjen pa asnjë mbrojtje policore, dhe një nga grupet e huliganëve të Feyenoord i përshkroi ngjarjet me humor të shtrembëruar.

“Dy ditë dhe netë fantastike në Marsejë”, thuhej në postim. “Sulmet mund të priten nga shumë cepa të rrugëve. Një qytet shumë i rekomandueshëm për një ditë të mirë larg”.

Shumë tifozë të Feyenoord mbërritën pa bileta në Marsejë për ndeshjen e 5 majit, duke e bërë më të vështirë punën e policisë. Ka pasur përplasje në Gjermani po atë natë në gjysmëfinalen e Europa League mes Eintracht Frankfurt dhe Ëest Ham.

Dhuna ndodh shpesh një natë para ndeshjeve, kur ka më pak polici përreth, pastaj vazhdon pasi vijnë më shumë tifozë. Më 18 maj, pati skena tronditëse në qendrën e qytetit të Sevillas kur Frankfurti u përball me klubin skocez Rangers.

Disa qindra tifozë të Frankfurtit sulmuan disa dhjetëra mbështetës të Rangers jashtë një lokali.

RREGULLAT E PASHKRUARA

Sulmi i Frankfurtit shkeli kodet e ndjekura nga vetë ultrasit dhe huliganët, ku tifozët e dhunshëm supozohet se përplasen vetëm me njëri-tjetrin.

Në këtë drejtim, klubet e Romës kanë fituar një reputacion jopopullor. Tifozët jo agresivë janë sulmuar gjatë ndeshjeve me Roma dhe Lazio. Disa u goditën edhe me thika.

Ekziston gjithashtu një inat me Feyenoord pas ngjarjeve në Romë në 2015, kur tifozët e Feyenoord u përleshën me policinë italiane dhe dëmtuan një shatërvan historik.

Ultrasit e fortë të Romës janë rreth 200 dhe huliganët e Feyenoord-it me sa duket “ua kanë vënë syrin”, me një karikaturë të postuar në një forum të mediave sociale që duket se tregon qëllimin.

Vizatimi përmbante një varkë që zbarkonte në breg me vitin 1908 të shkruar në anën e saj – viti kur u krijua klubi me bazë në Roterdam – dhe me legjionarë romakë të gjakosur të strukur pas mburojave të tyre.

Ultrasit e Romës paralajmëruan shokët e tyre që të sillen në Tiranë duke vendosur një shënim në sedilje përpara ndeshjes së fundit të skuadrës në Serinë A në shtëpi kundër Venezias.

“Ne kemi një takim me Historinë dhe duhet të jemi të respektueshëm. Udhëtimi drejt Tiranës duhet trajtuar me drejtësi brenda dhe jashtë stadiumit”, thuhet në shënimin në fjalë.

KËRCËNIMET DHE SIGURIA LOKALE

Tensionet mes Feyenoord dhe Romës i shtohet fakti se Tirana ka grupe mbështetëse nga klubet lokale Dinamo dhe Partizani, të cilët potencialisht mund të kërkojnë sherr me njërën ose të dyja.

Duke pasur parasysh kërcënimin ndaj Ultrasve të Romës, nga Feyenoord dhe ndoshta grupet e Tiranës, ata mund ta gjejnë veten më të shumtë në numër dhe mund të kenë mbështetje nga Ultras të tjerë.

Aleancat midis grupeve Ultras nga vende dhe klube të ndryshme janë shtrënguar. Për shembull, kur Ëest Ham u përplas me Frankfurtin, ata u mbështetën nga disa Ultras nga Lazio.

UEFA, organi drejtues i futbollit europian, federata shqiptare e futbollit dhe autoritetet ligjzbatuese kanë marrë masa paraprake përpara finales së së mërkurës. Brenda stadiumit do të jenë 650 roja dhe të paktën 2700 policë në Tiranë.

“Ne do të marrim masa për të parandaluar çdo akt dhune apo çdo nxitës dhune në mënyrë që (situata) të mos degradojë. Ne kemi marrë të gjitha masat për të parandaluar një gjë të tillë”, tha ministri i Brendshëm i Shqipërisë, Bledi Çuçi më herët./ Përkthyer dhe përshtatur në shqip nga Associated Press