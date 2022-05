Çun apo gocë? Ermal Mamaqi flet për zgjerimin e familjes: Për momentin kemi kredi…

Një tjetër bebe? Njerëzit gjithmonë pyesin për më shumë por Ermal Mamaqi dhe Amarda Toska për momentin planifikojnë të marrin vetëm një qen.

Kështu u shpreh vetë Ermali në intervistën e tij të fundi. I pyetur nëse ai dhe Ami duan të bëjnë bëbin nr.3 Ermali tha:

“Ne tani do bëjmë një qen” “Në kurthin e Piter Panit”, por vogëlushi insistoi dhe vazhdoi ta pyeste: “Doni të bëni një çun apo një gocë?” Dhe sërish me humor Ermali u përgjigj: “Nuk do bëjmë as çun as gocë se kemi kredi”.