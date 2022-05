Finalja Roma-Feyenoord/ Në Tiranë do të mbërrijë edhe Kryetari i Bashkisë së Romës, Roberto Gualiteri

Para ndeshjes finale midis Romës dhe Feyenoord do të jenë të pranishëm shumë personalitete.





Një nga këta është dhe Kryetari i Bashkisë së Romës, Roberto Gualtieri. Kryebashkiaku do të jetë i ftuar në Bashkinë e Tiranës, për një përshëndetje me kryebashkiakun e Roterdamit, Ahmed Aboutaleb dhe atë të kryeqytetit shqiptar Erion Veliaj.

Roberto Gualtieri do të jetë edhe në tribunat e ‘Arena Kombëtare’ për finalen e Ligës së Konferencës Romë-Feyenoord.

Kryebashkiaku i Romës, lojtari i parë i vërtetë i Romës në Campidoglio në pothuajse 30 vjet – Rutelli është nga Lazio si Alemanno dhe Raggi, ndërsa Veltroni është një tifoz i Juventusit – ishte i pavendosur deri në fund.

Pak çështje ekuilibri: në Romë ka dy skuadra, të marrësh anë është gjithmonë e rrezikshme. Pak bestytni: “Dhe atëherë nëse Roma humbet dhe ata thonë se Roberto sjell fat të keq?”.

Në fund, megjithatë, Gualtieri vendosi ta çonte zemrën përtej bestytnive. U gjet formula e duhur për të marrë pjesë, por pa u shfaqur shumë tifoz, duke shmangur zemërimin e Romakëve të Lacios dhe frikën e përplasjeve.

“Arsyet institucionale”, sqarojnë nga Kapitol. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka ftuar zyrtarisht homologët e tij nga qytetet ku luajnë dy skuadrat e interesuara për ta parë ndeshjen në tribunën e autoriteteve të stadiumit shqiptar. Prandaj, Gualtieri do të ulet përkrah kryetarit të bashkisë së Roterdamit, Ahmed Aboutaleb.

Ndërkohë Shqipëria po përgatitet për këtë event me vëmendjen më të madhe. Është shpallur festë kombëtare dhe zyrat në Tiranë do të qëndrojnë të mbyllura. Jo vetëm për krenari, por edhe për arsye të rendit publik. Në kryeqytetin shqiptar, pavarësisht kapacitetit të stadiumit që siguron vetëm 23 mijë vende, pritet ardhja e 90 mijë tifozëve mes verdhekuqve dhe mbështetësve të klubit holandez. Jashtë stadiumit në të dyja anët do të vendosen dy ekrane të mëdha, njëra për tifozët. Një tjetër ekran do të vendoset në sheshin qendror të Tiranës për të lejuar të gjithë të ndjekin ndeshjen.