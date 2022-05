“Fluks pas përfundimit të ndeshjes!”- Drejtori i TIA: Rreth 120 fluturime në ditë për Ligën e Konferencës

Drejtori i Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës “Nënë Tereza” (TIA) Costandin Von Alvensleben është shprehur optimist në lidhje me përballimin e fluksit të fluturimeve, pasi tifozë të shumtë pritet të mbërrijnë sot dhe nesër për të ndjekur finalen e Ligës së Konferencës.





Në një deklaratë për mediat, ai u shpreh se ka rreth 120 fluturime në ditë dhe për shkak të intensitetit të madh, mund të ketë fluturime të shpeshta, madje edhe 5 minuta.

“Jam shumë optimist se gjithçka do të shkojë mirë, por nëse do të ketë vonesa në fluturime me tifozët ju kërkoj falje. Ne kemi rreth 110-120 flutuime në ditë. Mund të ketë edhe fluturime të shpeshta. Kjo është normale nëse krahason aeroportin tonë me aeroportët e tjerë”, tha Alvensleben.

Sipas tij, aeroporti do të përballet me fluks menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, pasi tifozët do të largohen mbrëmjen e 25 majit dhe por dhe në orët e para të mëngjesit të datës 26.